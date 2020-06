Hay tema Bruno en el Levante UD

¡Hay tema Bruno! SUPER publicaba ayer que el Levante UD pretendía renovar al central, ex del Getafe, más allá de las seis jornadas de liga que restan. No obstante, el acuerdo no estaba cerca por discrepancias económicas entre las partes.





CONVOCATORIA | Estos son los jugadores convocados para el partido ante el @realvalladolid.#RealValladolidLevante pic.twitter.com/aZfKOzrr3o — Levante UD ?? (@LevanteUD) June 30, 2020

Pues bien,La entidad y el central no han llegado a un acuerdo, de momento, y por tanto Bruno dejará de ser jugador del Levante UD a partir del 1 de julio. Morales también se ha referido a esta situación en la rueda de prensa previa . "No ha querido soltar mucha prenda", ha informado. "En la lista, destacan además cuatro nombres propios.