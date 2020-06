Así va la renovación de Morales: "Tenemos alguna disputilla por mi rendimiento"

La llegada del coronavirus frenó la renovación de Morales, que termina contrato en 2021, con el Levante UD. En el club se emplazan al final de la temporada. Será, tal y como adelantó SUPER, muy importante evaluar el presupuesto para el próximo curso que ahora ya se puede decir que será en Primera. Al respecto se ha referido en la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid.

El Comandante se ha sincerado y ha comentado que pese a que el interés de ambas partes es llegar a un acuerdo, todavía deben pulirse algunas condiciones de esta ampliación de contrato. Su objetivo, "estar muchos años más en el Levante UD".



Así está el proceso de su renovación

"Sigue igual, hay un acuerdo de palabra para renovar", ha manifestado. "Tanto el club como yo queremos renovar. Me queda otro año, que justamente empieza (hoy) y esperemos que pronto podamos sentarnos para estar todos los años que el cuerpo me aguante. Me gustaría devolverle al Levante UD la oportunidad que me dio durante muchos años", ha añadido.

Sin prisas, pero sin pausas, el capitán granota sabe que antes o después tendrá que sentarse a negociar de nuevo. "Estoy tranquilo. Si empiezo la temporada que viene y todavía no se ha producido esa renovación tendremos toda la temporada por delante. En su día nos sentamos y hablamos de que iba a haber renovación. Más tarde o más temprano se llevará a cabo. Y tanto el club como yo estamos contentos de la aportación de cada uno por su lado. Seguramente antes o después se lleve a cabo. Esperemos que sea una renovación para seguir aquí muchos años aquí en el Levante y según pasen los meses iremos hablando y negociando. Ha habido un primer acercamiento para no dejarlo pasar mucho tiempo pero tenemos una situación ahora en lo que lo importante es seguir la temporada. El tema del covid-19 también ha afectado al club."



La incidencia del coronavirus en su renovación

"Al final a todos nos ha afectado el coronavirus. Al inicio de la temporada afectó el fair-play y luego vino la pandemia. La renovación la enfoco por la misma línea que tenía al principio. Es verdad que por rendimiento puede ser que haya alguna disputilla, pero creo que llegaremos a buen puerto y habrá acuerdo", ha confesado.

Al respecto ha sido cuestionado. No está siendo su mejor año y él mismo lo sabe. Pero no cree que se deba a un declive físico. "Si que es verdad que las últimas dos temporadas pues he sido bastante más determinante y he tenido mejores actuaciones y ahí están los números. Al final yo sigo trabajando. Es verdad que a lo mejor no estoy teniendo esa participación que a mi me gustaría con buenas actuaciones, pero la suerte es que el resto del equipo está trabajando muy bien y esto es una suma de todos. No estoy consigiendo los números de temporadas anteriores, pero no me preocupa porque sigo trabajando con las mismas ganas que el primer día que pisé la Ciudad Deportiva de Buñol. Trataré de volver a ser igual de determinante."

Incidió después en los errores para tomar decisiones. "Es un tema más de acierto, aunque la edad pasa factura a todos. Pero creo que físicamente me encuentro bien, ya pasé una situación parecida en Segunda División. Creo que es algo más de acierto, de elegir bien en cada situación, sobre todo con balón. Creo que poco a poco volveré a coger sensaciones. Espero que el gol del Betis me haga subir en confianza y tome mejores decisiones."