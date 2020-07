Aitor: "Estaba convencido de que iba a parar el penalti"

El portero del Levante UD Aitor Fernández explicó este jueves que estaba convencido de que iba a detener el penalti de Enes Ünal, y que sirvió para que su equipo empatara ante el Real Valladolid (0-0) en el minuto 97, y admitió que no ha pensado "ni un momento" en la posibilidad de ser convocado con España.

"Hay momentos que sabes que el penalti lo vas a parar y sí que es verdad que estaba muy convencido de que lo iba a parar. Vezo me dijo que lo pararía, le dije que creía que sí y que viniera al rechace y por suerte salió bien", dijo Aitor en unas declaraciones en el canal de televisión del Levante.

El guardameta vasco explicó que cree que no hizo penalti "con el empujoncito que le hago" al jugador rival y se mostró encantado de haber dejado la portería a cero por primera vez fuera de casa desde su estreno en Primera en febrero de 2019.

"Sí que es verdad que con el pie le doy pero no creo que sea penalti. La verdad es que llevábamos muchísimo tiempo sin dejar la portería a cero fuera de casa y que me metieran en el minuto 90 y pico para mí era era una putada", indicó.

Además, Aitor dijo que no piensa en una posible llamada del seleccionador nacional, Luis Enrique. "Lo veo como un premio que si se da, bienvenido será, pero ya te digo que no lo he pensado ni un momento. Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciéndolo bien, sumar puntos y ayudar al equipo", insistió.



El portero del Levante señaló que con 42 puntos "creo que hemos conseguido el objetivo de la permanencia" y explicó que ahora "hay que intentar seguir sumando puntos para lograr ese objetivo nuevo que nos hemos marcado".