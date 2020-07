"Quedar por encima del Valencia es un objetivo, pero hay más"

Paco López ha saltado a la rueda de prensa previa al duelo del próximo lunes ante la Real Sociedad contento. No es para menos, el Levante UD es matemáticamente equipo de Primera División. El técnico ha hecho un pequeño análisis de este logro (para el balance de la temporada habrá que esperar todavía cinco jornadas) y ha protagonizado una rueda de prensa con muchos nombres propios.

Paco Fenollosa, Bruno y su desvinculación definitiva del club, Campaña, Bardhi, los chicos del filial... han sido algunos de los temas abarcados en esta rueda de prensa, aunque no los únicos. Especial hincapié ha hecho a los objetivos que todavía puede conseguir el club después de materializar el primero y principal. Estas han sido sus respuestas.

Reencuentro con Paco Fenollosa en el entrenamiento

"Ha sido una alegría doble ver a nuestro Presidente de Honor. Ya sabéis el cariño que le tenemos todos. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos por las circunstancias. Eso no había pasado nunca en la historia y nos hemos alegrado un montón y desde aquí ese reconocimiento a esa espera de Paco Fenollosa".



Salvación matemática

En los últimos años este club va creciendo y es importante seguir estando entre los 20 mejores equipos de la mejor liga del mundo". ¿Cómo se siente Paco López tras materializar la permanencia? Mi sentimiento es de alegría por el levantinismo. Vuelvo a repetir lo de antes: ves la historia y ves que nuestro club estará un año más en Primera, que no es nada fácil y sencillo. Hay muchísimos clubes históricos que ahora están en Segunda y otros con muchísimos años de historia en Primera luchando por no descender. Este club trata de crecer cada día, no dejaremos de ser ambiciosos pero siempre teniendo los pies en el suelo. "Estoy muy contento.Hay muchísimos clubes históricos que ahora están en Segunda y otros con muchísimos años de historia en Primera luchando por no descender. "La otra alegría es porque matemáticamente el Levante UD sigue siendo equipo de Primera División y sigue estando un año más entre los mejores.

¿Quedar por encima del VCF es un reto?

"Tenemos muchos objetivos que cumplir todavía. Una vez conseguido el principal o el más importante te puedo garantizar que hay muchos retos todavía. Entre ellos está ese, pero hay más. No vamos a dejar de cesar en la ambición. Otro reto es estar entre los 10 primeros, vamos a intentarlo. Por querer no va a ser. Seguiremos trabajando por seguir creciendo o mejorando en estos cinco partidos. Aquí es muy difícil ganar partido y no quiero oír hablar de relajación porque no va a pasar. Puede pasar que influyan otras cosas, pero no será por no tener retos y objetivos que alcanzar". . Una vez conseguido el principal o el más importante te puedo garantizar que hay muchos retos todavía.Seguiremos trabajando por seguir creciendo o mejorando en estos cinco partidos. Aquí es muy difícil ganar partido y. Puede pasar que influyan otras cosas, pero no será por no tener retos y objetivos que alcanzar".



La Real Sociedad, el próximo rival. ¿Partido opuesto al de Pucela?

"Son dos partidos muy distitos. El Valladolid te deja muchas veces la posesión o llevar el control, pero que se arma muy bien atrás. Es muy difícil que te concediera espacios y la Real Sociedad es todo lo contrario. Están acostumbrados a llevar el paso de los partidos, a someterte mucho y presionarte alto tras pérdida. Podría ser un partido parecido al del Betis salvando los momentos y las plantillas. Te pueden someter a meterte más cerca de tu portería o en campo propio, pero es un rival que nos exigirá muchísimo".



¿Aitor Fernández el mejor portero de LaLiga?

"Aitor está muy claro que está haciendo una temporada magnífica. En este caso hay que reconocer que está muy bien. Las individualidades destacan por la contribución de todo el equipo. Es una pieza muy importante. En un juego colectivo es muy importante, pero está haciendo una temporada magnífica".



La desvinculación definitiva de Bruno

"Era el último jugador que terminaba contrato. Las negociaciones no han llegado a un entendimiento por ambas partes. Desde aquí quiero agradecerle a Bruno su compromiso o implicación durante estos meses y desearle lo mejor en su camino como profesional. Son circunstancias normales que pasan en el fútbol".



La ausencia de Bardhi en su mejor momento

"Se encontraba en un gran estado de forma. A veces las alineaciones por pequeños detalles se pueden inclinar. Es un probema menor porque hay más jugadores".

Objetivo cumplido, ¿turno para la cantera?

Esto desde el retorno de la competición está siendo muy exigente. Quedan todavía cinco partidos en un periodo muy cortito de tiempo cuando ya venimos cascados de tanto partido y exigencia. Pero estamos preparados para asumir esa exigencia y lo haremos. Pondremos todo lo que está en nuestra mano por ganar cada partido. Melero está bien, Pablo Martínez no entró en la última lista por unas molestias en el isquio y no creo que llegue al partido del lunes. Y con respecto a los chicos (filial) quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo cada día. Están colaborando muchísimo, entrenando fenomenal. Por eso han ido convocados. Y sí queremos que el equipo no se debilite, pero por supuesto desde aquí quiero felicitarles, porque se exigen y hacen que el resto se exijan. Les tendremos en cuenta siempre y cuando pensemos que nos pueden ayudar desde dentro como lo hacen desde fuera".



¿Puede valorar ya el año del 110 aniversario?

"Lo dijimos por el año histórico que queríamos que fuera. Luego cada uno se marca los objetivos, pero quedan cinco partidos todavía. Las notas se dan al final de curso, por eso no nos vamos a relajar y nos quedan cinco partidos todavía. Vuelvo a insistir que el objetivo primordial y prioritario de este club en estos 110 años de historia es estar en Primera, en la mejor liga del mundo, y eso ya lo hemos conseguido. Pero el balance lo haremos al final y cada uno desde su objetividad".



El futuro de Campaña

"No he hablado nada con Campaña ni se está hablando dentro de su futuro. No nos vamos a engañar. Hay jugadores que están creciendo y han crecido muchísimo en este club y uno de ellos es Campaña. Y la posibilidad de estar o no estar al próximo año siempre existe. Campaña tiene contrato ahora mismo. La única idea que me puedo hacer es que tiene contrato. Otra cosa, vuelvo a repetir, es la posibilidad de que se marche. Uno como entrenador siempre quiere tener, lógicamente, a los mejores. Pero siempre hay casos en los que el jugador quiere crecer y el club sale beneficiado y de eso cabe la posibilidad. Pero ahora mismo no pienso en la temporada próxima. Todavía tenemos retos bonitos que contestar".



Mensaje para Doukouré tras su grave lesión

"Quiero mostrar todo mi apoyo y mi fuerza a Doukouré. Ha tenido muy mala suerte desde que vino a España. Estamos jodidos desde que supimos y vimos la lesión de ayer. De parte de todo el levantinismo le mandamos un abrazo fuertísimo. Nos tiene para lo que nos haga falta".