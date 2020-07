"No entiendo que la falta de Portu a Vezo no se vea en el VAR"

"Lo de los arbitrajes estamos en lo de siempre. Reconozco que tienen una labor dificilísima. La gente entiende luego menos las decisiones del VAR. Sabéis que yo siempre he sido defensor y por eso yo no entiendo esa jugada de Vezo con Portu. No entiendo que eso no se vea en el VAR. Desde mi posición el posible penalti de Isak no lo he visto. Pero estamos en lo de siempre. Pero parece que como el Levante su principal objetivo lo ha conseguido, pues espero que eso no afecte en partidos donde jugamos contra equipos que todavía se están jugando su meta principal. No quiero que se tenga en cuenta quien se juega más o menos en los partidos". Con esas palabras Paco López dejaba claro que no estaba de acuerdo en las decisiones tomadas en el Levante-Real Sociedad por Pizarro Gómez, técnico del encuentro. Además de esa acción de la posible falta de Portu a Vezo, el conjunto granota también reclamó un penalti de Isak por mano, que el colegiado señaló como mano de Melero, quien ni tan siquiera toca el esférico. Además de esas decisiones arbitrales, el entrenador granota habló de la mejoría defensiva y del poco tiempo de margen antes del partido contra el Mallorca.



DEFENSA

"Estoy de acuerdo en que el equipo sin balón ha mejorado muchísimo. Es una cuestión evidentemente tratamos de mejorar y de trabajar... pero después hay cuestiones como la responsabilidad del futbolista defensiva y sin balón. Parece que solo nos paramos a mirar la línea de atrás, pero si desde adelante los tres de arriba. Desde el retorno de la competición hemos visto un trabajo global sensacional. Delanteros, medios, atrás... esto es colectivo y a veces tendemos a separar defensa y ataque y esto es un todo. Si con balón además estás bien probablemente sin balón también"



PROBLEMAS FÍSICOS

"Postigo se ha hecho daño en la cadera. Una molestia. Es pronto saber si podrá estar en el próximo partido".



DEDICACIÓN DEL GRUPO

"El equipo está muy bien. Siempre hablo del componente emocional. Cuando ves a un equipo como cree y cómo tiene esa fe. Evidentemente esa fe y el aspecto físico, va todo unido. Tenemos que ser eficaces y eso te da la oportunidad de parecer que estás muy bien físicamente, que también. Pero es sobre todo el nivel de compromiso, siendo conscientes de qué rivales teníamos delante en esta recta final"



ANÁLISIS DEL ENCUENTRO

"Sabéis que esperábamos una Real con 'pressing' alto, con un nivel alto muy grande, hemos pasado 15-20 minutos malos. La reacción tras el gol ha sido muy buena. En el segundo tiempo hemos dado un paso hacia adelante. Las diagonales de Rochi y Campaña. Han decidido cambiar a tres centrales y ahí nosotros hemos decidido dar otro pasito más y meter línea defensiva alta. Hemos vuelto a demostrar que ante rivales así hemos tenido ocasiones para ganar un partido"



OBJETIVO

"Nos seguimos jugando cosas. Ya jugar un partido en primera división es motivador para a todos. Vamos a tratar de sumar cuantos más puntos posibles sea en Mallorca, contra el Athletic... y terminar lo mejor posible. Creo que el equipo lo está demostrando. Esa fe y ese querer, independientemente de que hayas cumplido los objetivos"



PRÓXIMO PARTIDO

"El tema del descanso se está haciendo duro. Ya veremos quién está disponible. Venimos de jugar el otro día contra el Valladolid y en poco está el partido del Mallorca. Pero seguro que habrá bastantes cambios".