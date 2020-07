"Defendemos un escudo y cada partido en Primera debe ser una motivación"

Paco López recibió el revés de caer en un momento clave para asaltar el top10. La derrota supone un paso hacia atrás debido a la distancia y al margen reducido ante las jornadas que restan. Por el rival, teóricamente inferior por su posición en la clasificación, fue una oportunidad perdida para pelear por situarse en una posición que dé mayor prestigio a la entidad. La salvación, atada con anterioridad, ha de ser la base para darlo todo en la fase final del campeonato. Cada partido, y más en la élite, es una circunstancia que debe reclamar motivación de manera natural.

"Son nueve puntos los que quedan e intentaremos quedar entre los diez primeros. No sé cómo lo verán desde dentro, pero lo que detecto es que cada partido son tres puntos importantes. Defendemos un escudo y cada partido en Primera División debe ser una motivación. Si, por ejemplo, nos gana el Athletic, no será por no competir. Tenemos motivaciones suficientes como para no bajar los brazos", comentó en rueda de prensa.

El de Silla salió de las islas sin cumplir con el deseo de obtener tres puntos que permitan escalar posiciones. Pese a la derrota, el técnico salió con la sensación de que su equipo no mostró una actitud inferior a la que ha mostrado con anterioridad. El acierto fue la clave de un choque gris para los levantinistas, aunque el preparador cree que a los jugadores no hay que reprocarles nada. "Las sensación es que no puedo reprochar nada a los jugadores. Han estado ms acertados. La primera parte ha sido rara. Era un partido en el que el primero que se adelantara iba a tener más posibilidades. Se nos iba a hacer largo por el tiempo que hemos tenido para preparar".

Preguntado por los motivos de la derrota, analizó con detalle todo lo que le faltó a los suyos. La primera parte fue bermellona, pero la segunda tuvo presencia levantinista en área contraria pese a la falta de fortuna. El equipo falló con y sin balón, por lo que las claves de caer en Son Moix fueron evidentes. "Nos ha faltado, con balón, precisión y algo mas de profundidad. En el segundo tiempo lo hemos intentado pero sin fortuna. Sin balón, han sido muy exceptivos. No hemos estado ni bien, ni finos ni sueltos. El resultado es el que es", reconoció.

El tapete mallorquín presenció dos escenarios distintos. La de un conjunto que se aferra a soñar con la permanencia y la de otro que la tiene garantizada en su totalidad. La motivación, pese a ambos factores, no fue diferente. El Levante quiso ganar a toda costa sin compasión. No en vano, la derrota no fue fruto de la beneficiosa situación actual de los de Orriols. "Evidentemente, la urgencia era del Mallorca, pero para nosotros era importantísimo ganar. Quedar entre los 10 primeros es el objetivo. En el juego no hemos estado como venimos estando. Pese a ello, no creo que sea un aspecto motivacional", reconoció.

Yendo a nombres propios, los laterales tuvieron su presencia en las sensaciones posteriores al duelo por parte del técnico. La cantidad de partidos en tan poco tiempo están pasando factura a una posición exigente, ya que el dibujo levantinista se basa en tener incidencia y recorrido por los costados. Sin embargo, la noticia positiva, nuevamente, fue Róber Pier. Si contra el Betis tuvo sus primeros minutos desde su lesión de rodilla, en Mallorca salió de titular. Además, con una seria actuación. Ante tal situación, Paco López no dudó en mostrar su felicidad por las positivas sensaciones del '4'.

"Róber juega porque se lo gana. Duarte tmbién se lo merece, pero uno tiene que decidir para ver qué es lo mejor para el equipo. Para mí ha hecho un partido muy bueno. Tenemos laterales de distintas caracteísticas. Nuestros laterales, por la forma de jugar, tienen un desgaste tremendo. Por ejemplo, en el centro lateral, en eso yo creo que el equipo ha experimentado una mejora excepcional. Si acertaramos siempre ganariamos todos los partidos, pero se incide o se trabaja. Los goles llegan por fallo tuyo o del rival, no se sabe el porcentaje".