La derrota frente al Mallorca dejó en tela de juicio el discurso de quedar lo más arriba posible. Un partido frío, gris y con pocos alicientes en la punta de lanza sirvieron para darle una vida más al Mallorca en su intención de salvar la categoría. Desde una mejor posición que los baleares, pero tras hacer una actuación pobre, el Levante perdió la oportunidad de sumar tres puntos para cumplir con la idea de quedar entre los diez primeros, pero Coke Andújar no consideró que los suyos salieran con otros ánimos en comparación a las jornadas precedentes. Sin embargo, la valoración general fue negativa. "La valoración es negativa. Veníamos a por los tres puntos y no ha sido así. La motivación es la de siempre, por ello veníamos a pelear y a competir. No obstante, creo que hay que estar orgulloso porque el equipo no ha dejado de insistirlo", dijo el lateral en Movistar Plus.

Delante de los de Paco López, existió un rival consciente de que, por Son Moix, pasaba el último tren para acercarse a la permanencia y no la desaprovecharon. Más incisivos que los levantinistas en la primera mitad, las fuerzas se desequilibraron en la segunda, pero el acierto fue clave para decantar la balanza hacia el lado local. "Lo que está claro es que han aprovechado las ocasiones. Han tenido alguna más que nosotros, pero poco más. Hemos tenido la tensión de cualquier partido y hemos salido con ganas de competir", dijo.

Con el objetivo cumplido, desde una posición objetiva, la sensación es la de que el Levante no tiene nada en juego por lo que pelear hasta el final, pero en el plano subjetivo, cada punto es de gran determinación. Independientemente de que cada encuentro es, según el '23', una alegría tras los meses en los que la competición se ha visto detenida por la crisis del coronavirus, hay objetivos para competir al máximo nivel.

"En Primera División, y más después de lo que venimos, jugar un partido es una alegría y es la mayor de las motivaciones. Buscamos objetivos en todos los partidos. No estamos en urgencias, pero estamos compitiendo. Siempre hay que mirar hacia arriba, por lo que queremos acabar con buen sabor de boca", finalizó.