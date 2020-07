"No es lo mismo quedar el 14 ó el 15 que quedar el 9 ó el 10..."

Paco López ha repasado la actualidad granota tras la dolorosa última derrota y asegura que el equipo sigue teniendo ambición, aunque admite que las cosas no salieron bien ante el Mallorca:

MOTIVACIÓN

"Desde que matemáticamente se cumplió el objetivo sigo diciendo que tenemos motivaciones suficientes aunque parezca que no y que no hay un objetivo importantísimo. Cada puesto por encima supone una inyeccion económica y eso es iportante, para los futbolistas, para el club... Sé que no es fácil y es posible que no se pueda entender"

"Me gustaría que vieseis por un agujero la dedicación de jugadores y de todos. Fisios, utilleros... sé que no es fácil entenderlo y que nos pueden salir mejor o peor las cosas como pasó el otro día, pero la motivación va a seguir existiendo. El resultado no va siempre con el trabajo y jugamos ante equipos en un importante estado emocional. No vamos a parar de aquí al final de encontrar nuestras propias motivaciones"

ATHLETIC CLUB

"Va a venir a agotar sus posibilidades porque de ganarnos se vuelve a meter en esa pelea"

MENSAJE

"No se trata de tener un discurso duro. Es verdad que hay cansancio físico y mental, pero no se trata de un discurso duro. Es una realidad y es difícil, ahora bien, vamos a seguir dándolo todo. Nos quedan cinco entrenamientos y hoy lo he dicho, es el último esfuerzo. En estos momentos te acuerdas de la afición y de la pena de no haber podido jugar con tu gente que te da ese chute de energía"

SIN LESIONES

"Sí, creo que en eso hemos tratado de hacerlo bien. Yo estoy muy contento con todos los responsables de que no haya habido lesiones musculares. Si miras al resto de equipos ves lo que hay por ahí. El trabajo de cada uno, fisios, cuerpo técnico ha sido bueno y eso dice mucho de nuestro trabajo del día a día... y los cinco cambios siempre te hace que puedas rotar más y ha sido positivo"

NO 'REGALARÁ' MINUTOS

"Te puedo asegurar y es una prueba más de lo en serio que nos lo tomamos, que el día que juegue un chaval del filial no va a ser como prueba ni para verlo. Será porque por sus características entendemos que nos ayudará a ganar cada partido. Queremos ganar cada partido. Así fue con Rober Pier y lo vamos a seguir haciendo. No es lo mismo quedar el 14-15 que el 10-9 además porque represento a un gran club con mucha historia"

FICHAJES

"Es una cuestión para la dirección deportiva. Yo estoy centrado y muy centrado porque no tenemos tiempo y de ese tema apenas hablo"

PALMA

"Entiendo que las buenas sensaciones después del confinamiento despertasen ciertas expectativas a las que no hemos sidos capaces de llegar. No quiero que suene a excusa, no hicimos un buen partido y esa es la realidad"

"No hicimos un buen partido, no estuvimos acertados, pero llegamos a zona de finalización infinidad de veces y estuvimos fallones, y es cierto que el segundo gol que encajamos da peor sensación todavía. Yo espero que no se repita. Creo que vamos a seguir dándolo todo con mayor o menor acierto y espero que nos equivoquemos lo menos posible"