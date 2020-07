El Levante quiere pero ya no puede ante el Athletic Club

Hoy la gran mayoría de coches llevan ya integrados complejos sistemas que determinan digitalmente la autonomía el kilómetros que le queda al vehículo en función del combustible que tiene en el depósito. Sin embargo, hace no demasiado tiempo -de hecho algunos modelos modestos todavía funcionan así- era relativamente frecuente que se encendiese un piloto indicador en el salpicadero cuando al coche le quedaba poca gasolina. A eso popularmente se le ha conocido como «entrar en reserva» y si no te espabilabas para parar a repostar, corrías un serio peligro de quedarte tirado. Dicho eso en sentido metafórico, el partido ante el Athletic Club ha evidenciado que al Levante UD se le ha encendido ya la reserva. Se vio en Palma y se ha confirmado en La Nucía. Decía Paco en la previa que era evidente el agotamiento «físico y mental», y si a eso le añades un gol encajado en la primera llegada del Athletic tras un mal despeje de Vezo y algo de falta de intensidad en la marca del reubicado Postigo -ha jugado de lateral-, el resultado es una losa demasiado pesada como para poder levantarla, más aún ante un rival que al contrario que el Levante está todavía jugando por algo importante.

Raúl García, que huele la sangre con facilidad, no ha perdonado en la primera que ha tenido y el Levante solo ha sido capaz de responder con un golpe franco de Bardhi algo elevado tras falta forzada en la frontal por Morales. De hecho, el inspirado atacante navarro ha hecho también el 0-2 al filo del descanso y prácticamente ha cerrado el partido con una preciosa vaselina que ha superado a Aitor en otro desajuste defensivo perfectamente aprovechado.

Si el 0-1 pesaba, el 0-2 ya ni te cuento. En el segundo acto, de hecho, se ha entrado todavía bajo los efectos sedantes de ese segundo tanto y tan solo cuando ha expulsado la anestesia, el Levante ha podido reaccionar con dos llegadas de Clerc por la izquierda. Esa ha sido la mejor fase granota en el encuentro y ha dado pie a una buena jugada de Mayoral en la que el de Parla ha asistido a Bardhi para que éste recortase distancias (1-2).

Restaban veinte minutos y el Levante quería, pero no ha podido. Sin que sirva de justificación ni de excusa, y en descarga de los futbolistas, hay que decir que ha dado la sensación de no ser un problema de voluntad o de actitud. Ha habido carreras y disputas en las que se ha evidenciado que aun intentándolo, no les daba. Ha sido una cuestión de falta de recursos físicos por un lado y por otro, a medida que pasaban los minutos, mentales, aunque sea inevitable una conexión entre ambos. Sin nada por lo que jugar ya y con un porrón de partidos, entrenamientos y viajes en apenas un mes, están fundidos y ni la proximidad en el marcador les ha ayudado a dar un plus que les permitiese sacar un punto pese a la entrada de hombres de refresco en la recta final, entre los que ha debutado de forma casi testimonial el canterano Giorgi.



Más razón que un santo

En definitiva, ha sido un día muy triste para el levantinismo, pero no por la gris derrota. El partido ha llegado envuelto ya en un halo de tristeza por el sorprendente fallecimiento del consejero Ramón Vilar, quien hace no demasiadas semanas y ataviado con su mascarilla mientras transitaba por la plaza del Ayuntamiento de València hacía gala de su levantinismo con orgullo y seguridad. A la pregunta de «Ramón, no patirem encara per a salvar-nos ara després de tot açò?», él respondía: «A quin sant? Si estem tots els equips igual... No patisques de res». Tenía más razón que un santo. Antes de marcharse pudo disfrutar de la salvación de su Levante sin agobios, aunque seguro que allá donde esté seguirá haciendo más fuerza que nadie para que el equipo granota gane todos su envites. DEP, Ramón.



