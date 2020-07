Miramón se desmayó el sábado antes del entrenamiento

Jorge Miramón, lateral del Levante, sufrió un desmayo el pasado sábado en el entrenamiento del equipo y pese a que el propio Paco López anunció en rueda de prensa que desplazaba a todos sus jugadores a la Nucía, no viajó y este domingo lógicamente ni se vistió de corto y ni tan siquiera entró en la convocatoria. Al parecer fue encontrado por uno de sus compañeros en un servicio de las instalaciones antes de iniciar el entrenamiento y automáticamente fue reanimado -se le aplicaron goteros- para posteriormente someterle a pruebas médicas.

El futbolista, en principio y a tenor de los últimos test realizados, no es positivo en COVID-19 ya que de haberlo sido no habría podido asistir al entrenamiento del pasado sábado con sus compañeros. Ahora la principal preocupación de los servicios médicos del Levante es saber qué ha motivado ese vahído y en el club, como ha asegurado el propio Paco López tras el encuentro, están a la espera de resultados. Así ha respondido el técnico de Silla cuando se le ha preguntado por la titularidad de Postigo en el flanco diestro de la zaga: "Coke jugó 90 minutos ante el Mallorca y no estaba bien físicamente, y Miramón tuvo una indisposición el día de antes del choque y con las horas no se ha recuperado. No parece nada grave, pero esperamos las pruebas para decretar qué tiene".

Oficialmente el club únicamente ha notificado tras darse a conocer la convocatoria oficial de los dos equipos por parte de LaLiga que Miramón se quedaba "fuera de la convocatoria por una indisposición".