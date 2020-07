Eva Navarro, operada con éxito

Eva Navarro se ha convertido en protagonista en las últimas horas y no por desvelar su futuro para la temporada 2020/21. La futbolista ha tenido que ser intervenida de una lesión producida en los últimos entrenamientos como granota y ha sido el propio club el que ha informado de esa operación en el siguiente comunicado. "La delantera del Levante UD Eva Navarro ha sido intervenida quirúrgicamente después de una luxación en el hombro derecho que se produjo en uno de los últimos entrenamientos con el primer equipo femenino. Desde el club le deseamos una pronta y correcta recuperación", señaló el conjunto granota en su web.

Cabe recordar que el futuro de Eva Navarro todavía está en el aire. La atacante no estaba entrenando ya junto al resto de sus antiguas compañeras precisamente por esa lesión de hombro pero también porque terminó contrato el pasado 30 de junio con el conjunto granota. A diferencia de Ona Batlle, que puso punto y final a su etapa en la entidad de Orriols para continuar su trayectoria en el Manchester United, la atacante está a la espera de ver cuál es la sentencia procedente del juicio de la Audiencia Nacional para asignar la dirección que quiera tomar sobre su porvenir. La realidad decreta que la futbolista, como así informó superdeporte el pasado día 9, no desea estar atada a una cantidad económica abusiva que limite su prometedora carrera deportiva y su potestad de dirigir su camino. Sin embargo, si no hay una resolución firme, o no se suprime la barrera de los 500.000 euros, no descarta renovar con el Levante. Además, su ampliación de contrato conllevaría un aumento del 7% en su cláusula y una duplicación de su sueldo. Pero si se elimina, podrá tomar la vía que mejor considere ella con absoluta libertad.