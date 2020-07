"Es un paso muy importante en mi carrera"

Pablo Martínez ha sido uno de los nombres propios de la temporada en clave granota. Es verdad que su protagonismo ha sido puntual, pero las sensaciones siempre han sido positivas cada vez que ha pisado el terreno de juego y por ello, el Levante se ha asegurado su futuro en la entidad con una ampliación hasta 2024. Él, lógicamente, se muestra orgulloso e incluso asegura que al principio no se lo creía. "Un poco no te lo crees. Sí que empecé bien el año y gracias al trabajo y al esfuerzo conseguí la oportunidad de entrar en dinámica primer equipo. Cada uno ha tenido un papel fundamental. Tevenet me dio la confianza desde el minuto cero con el filial y así poder dar el salto al primer equipo. Y luego por supuesto Paco López por poder participar en el Levante, en el primer equipo", destacó el jugador.

El centrocampista también ha querido recordar, en declaraciones para el club, cuáles han sido sus recuerdos de este primer año con el Levante. "En mi situación todos los partidos son bonitos. Los disfrutas como si fuera el primero. El día de Getafe fue amargo por esa derrota, pero me quedo con el día del Madrid, que pude salir con el 1-0 y la verdad que ganar en ese partido al líder fue muy bonito", destacó el medio tras el siguiente comunicado oficial.

"El Levante UD y el jugador Pablo Martínez han llegado a un acuerdo para ampliar la relación contractual que vincula a la entidad levantinista y al centrocampista hasta 2024.

El futbolista madrileño recaló en la sociedad de Orriols el pasado verano procedente de la UD San Sebastián de los Reyes, equipo en el que militó en calidad de cedido por la AD Alcorcón.

El centrocampista ha participado en 20 encuentros del Atlético Levante UD en Segunda División B y ha marcado tres tantos. Debutó con el primer equipo el pasado 1 de diciembre en el partido que disputó el conjunto levantinista ante el Getafe CF. Ha disputado un total de siete compromisos con el primer equipo, cinco de ellos en LaLiga Santander y dos en Copa SM El Rey".