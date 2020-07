Álex Blesa y Joan Monterde no olvidarán su debut en Primera con el Levante UD

Procedentes de la factoría de la Ciudad Deportiva de Buñol, muchos han sido los talentos que han palpado las emociones que se sienten al debutar con el escudo al que representan y defienden desde categorías inferiores. El Levante, en los últimos años, careció de savia que se labró el camino hasta la cima en las mismas instalaciones de la escuela granota. La última presencia de un futbolista de dichas características, en el primer equipo, fue la de Iván López, quien hace poco más de medio mes, puso punto y final a doce años vinculado a la disciplina del Ciutat de València, y lo hizo en una temporada en la que Rubén García, futbolista de Osasuna que llegó a la escuela azulgrana hace más de una década, se marchó al Sporting de Gijón, en calidad de cedido, para continuar desarrollando su carrera futbolística. Sin embargo, la mala dinámica de no dar entrada a hombres criados en las profundidades del club de Orriols fue interrumpida con el debut, en la máxima categoría del fútbol español, y de la mano del Levante, de Álex Blesa y de Joan Monterde. Lo cierto, es que jugadores como, por ejemplo, Roger Martí, José Luis Morales, Koke Vegas o Fran Manzanara también son considerados como canteranos, pero la irrumpción del atacante y del centrocampista, que salieron en el segundo tiempo contra el cuadro de Bordalás, revalorizan la labor que se siembra en la academia azulgrana.

A sus dieciocho años, Blesa aterrizó en Buñol hace ocho y siempre fue un alumno aventajado. Aunque las categorías en las que competía no eran correspondientes a su edad, sus horas de vuelo fueron ligadas a éxitos acordes a su calidad en los pies. Siempre, siendo una pieza de gran importancia. De hecho, fue uno de los integrantes del primer Alevín de segundo año del Levante que se alzó con el título de liga. Además, consiguió ser campeón de la liga Juvenil Nacional del combinado que estuvo a los mandos de Alessio Lisci, siendo una de las generaciones más prolíficas que se recuerdan en Buñol. Todos esos logros, acompañados por buen criterio futbolístico, calidad en el pase y notables cuestiones tácticas, fueron premiados con la llamada de la Selección Española sub17 para disputar el Mundial de Brasil de noviembre de 2019. En el filial desde la campaña 2018/2019, también ha aprendido a ganarse las oportunidades con trabajo y compitiendo en una división que, con el paso del tiempo, cada vez es más exigente.

Joan Monterde, por su parte, lleva también casi media vida defendiendo la zamarra levantinista. Nacido en Puerto de Sagunto, vio recompensados sus servicios al club durante nueve años con la oportunidad de ser partícipe de la victoria de los de Paco López ante el Getafe. No obstante, el premio de vivir la experiencia de compartir campo con los 'mayores', en la élite del fútbol español, se perfiló desde el momento en el que empezó a sumar una vez llegó a la institución al Cadete B. Encima, su vitrina también luce logros. Consiguió, con el Juvenil B, el título de Campeón del Grupo 8 de Liga Nacional y logró el Subcampeonato del Grupo 7 de División de Honor, llegando hasta Semifinales de la Copa SM El Rey. No en vano, tuvo que salir, en el curso 2016/2017, coincidiendo con su primer año como jugador del filial, rumbo al Club Deportivo Izarra, en calidad de cedido, para curtirse a través de su versatilidad. En sus casi diez años en las filas inferiores del club, ha actuado en las dos bandas (mucho más por el perfil diestro), de mediapunta y hasta de delantero. No obstante, su salida sintonizó con el descenso a Tercera División del segundo combinado del organismo presidido por Quico Catalán, y pese a la negativa circunstancia, no dudó en retornar para devolver, a su equipo, al lugar que nunca debió abandonar.

Más allá del atractivo que significa presenciar hombres cuyo crecimiento se desenvuelve en la cantera, el Levante puso en aprecio los frutos cosechados en su centro formativo por excelencia. Los criados en Buñol son recursos lo suficientemente válidos como para aportar no solo dentro del plano futbolístico, sino también dentro del crecimiento de una entidad que, en la actualidad, posee aspiraciones de gran envergadura. Independientemente de los ámbitos relacionados con el club, ni Joan ni Blesa olvidarán su debut en Primera.



Seis futbolistas del filial se estrenaron en Primera

La conclusión de la temporada 2019/2020 dejó, además del debut de dos canteranos en la élite del fútbol español de la mano del conjunto levantinista, el estreno de seis futbolistas del filial con el primer equipo. El más destacado, por haber tenido un rodaje mayor con la plantilla comandada por Paco López, fue el medio Pablo Martínez.

El madrileño, pese a que solo haya participado en cinco encuentros, es el jugador del Atlético Levante que más ha participado dentro de la lista de privilegiados que abrió él mismo y que allanó el camino a los restantes. Eliseo Falcón y Gonzalo Pereira solo actuaron una vez y en el mismo escenario, aunque el segundo lo hizo en detrimento del primero. Salió como titular en el Derbi, fue expulsado y el '5' del filial salió al campo con la intención de suplir la ausencia del andaluz. Sin embargo, la vuelta a la competición tras el Estado de Alarma abrió el escaparate a tres talentos del segundo equipo, donde además de Blesa y Joan, apareció Giorgi Kochorashvili, un joven georgiano que empezó a labrarse un futuro en la Primera División de su país.

Aunque no hayan debutado, los jugadores Dani Cárdenas, Arturo Molina, Rubén García y Pablo Picón también merecen reconocimiento, ya que entrenaron bajo los mandos del técnico de Silla una vez se dio por finalizada la Segunda División B y forman parte de una camada muy a tener en cuenta en las entrañas de las oficinas del Ciutat de València