Morales siempre aparece

El año futbolístico de José Luis Morales ha demostrado que, independientemente de los periodos de irregularidad y malas rachas que ha experimentado a lo largo de la temporada, es un jugador importante para Paco López. El '11', que vio cómo su rendimiento sufrió una mejoría una vez se reanudó LaLiga por la crisis del coronavirus, es un recurso indiscutible para cualquier contexto de los partidos, tal y como lo refuerzan las estadísticas. Una característica que jamás sintió desde que aterrizó en el club de Orriols.

El atacante posee el privilegio de haber participado en todos los encuentros disputados durante la pasada edición. De hecho, 'El Comandante' comparte marca personal con dos hombres con gran reconocimiento dentro de la máxima categoría del fútbol español como Iñaki Williams y Jesús Navas. Si embargo, el de Parla es, dentro del 'Top-3', quien menos ha actuado (2350 minutos) en comparación con el delantero (2985 minutos) y con el lateral (3370 minutos).

No en vano, Morales ratifica su importancia en la plantilla levantinista en un curso de crecimiento para él, ya que tuvo que modificar su habitual posición para desenvolverse por la punta de lanza. Ubicación que, salvo en momentos puntuales, no abandonó, además de que el técnico de Silla reconoció en varias ocasiones que le considera como un delantero y no como un jugador de banda.