Así juega Luis Milla

Luis Milla aparece en el radar de muchos clubes de Primera División y uno de ellos es el Levante, que se ha fijado en el centrocampista del Tenerife. ¿Qué podría aportar en el Levante? Milla es un jugador multifuncional. Un futbolista capacitado para ser uno más en salida de balón incorporándose incluso a la misma altura que los centrales. También para pedirla unos metros más adelante. Eso sí, la figura de Milla no se entiende sin esa cercanía constante al balón. Un jugador de explosión tardía, pero que desde esa irrupción con el Fuenlabrada, y posterior salto a la isla, ha llamado la atención de muchas entidades de primer nivel. Con un fantástico primer control orientado, el papel del jugador varía según las necesidades del equipo. En un 4-4-2 o 4-2-3-1, su función es la de ese jugador 'Campaña', pero siendo muy diferente al andaluz.



Ese centrocampista de perfil creativo, con la ayuda de un pivote cercano, entra dentro del ideal de Luis Milla, quien además está más que preparado para dar el salto a Primera. Con características similares a las de Campaña, su juego es más parecido al de Parejo en el Valencia o Banega en el Sevilla. Por zona de acción y por aptitudes. El jugador madrileño aporta salida de balón, un buen promedio en efectiva de pase y es fiable en lo que a pérdidas se refiere. Es decir, no es un jugador con tendencia al fallo. Lo que sí tiene también es inteligencia a nivel posicional. Sin ser un velocista sí es capaz de ocupar distintas zonas del campo, lo que le permite estar cerca del cuero en fase ofensiva y pendiente del robo en la defensiva. En cualquier caso, su espacio de acción es habitualmente en el carril central, lo que deja claro que es un futbolista para hacer daño por dentro. Además, el medio supera líneas con el pase y no tanto en conducción.



Milla es además un especialista a balón parado. Ha anotado cinco goles este curso desde los once metros y ahora en el horizonte tiene la oportunidad de dar el salto en la máxima categoría tras su buen curso con el Tenerife.



Aquí puedes comprobar algunas de las características de Milla en un vídeo realizado por el usuario de Twitter @IOJaviM.





Rol funcional en fase ofensiva de Milla en CDTenerife.

?? Linea de tres con CTs en inicio de juego, Sanz centro del campo.

?? Bloque medio Sanz + Milla con dos EXT's. 1442

— Javi M ?? (@IOjaviM) June 28, 2020