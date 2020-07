Milla, objetivo para la medular

El Levante UD quiere a Luis Milla, uno de los centrocampistas más cotizados de Segunda División tras su buena temporada con el Tenerife: 35 partidos, 8 goles y 6 asistencias. Milla, hijo del exfutbolista del Valencia, Real Madrid y Barcelona, es el recambio perfecto a ojos del área deportiva y de Paco López para reforzar la medular granota. Más todavía, aunque no son perfiles idénticos, en caso de traspaso de Campaña. Un interés que confirma que el mercado de plata, del que ya han llegado Malsa y Son, se perfila como el principal caladero de fichajes para los de Orriols.





Subasta con Valladolid, Granada y Huesca

En un verano en el que los clubes van con pies de plomo como consecuencia de la pandemia,. Su cláusula de rescisión, con otras dos temporadas más de contrato, es dey los canarios se resisten a negociar. Y eso que el Levante fue de los primeros en dirigirse tanto al Tenerife como a su representante hace semanas.Pese a haber obtenido una cuenta de crédito de 60 millones de liquidez, las cuentas que hacen en el club son muy prudentes. Quedan más fichajes por hacer y una operación salida con muchos millones atrancados. Sólo con lo que ocupan las fichas de Doukouré y Dwamena, ambos de baja médica, ya son cuatro.A sus 25 años,. Ofertas no le faltan. El Valladolid es quien más está pujando, aunque no es el único. También el ascendido Huesca le sigue la pista y el Granada como relevo de Yangel Herrera. No son los únicos interesados pero sí los que junto al Levante más se han movido. Todos sabven que el pasado verano Milla se quedó esperando una mejora contractual. Se la prometieron pero no llegó y eso hace que su decisión de cambiar de aires sea firme.La puja por su fichaje pone las cosas muy complicadas porque en Orriols en este momento. El área deportiva, de acuerdo con Quico y Paco López, va a quemar las naves para reforzar al equipo por los costados y en el ataque. De hecho la voluntad es renunciar a un central a la espera de lo que pueda ocurrir en el mercado. A día de hoy la mayor inversión se guarda para Mayoral o su sustituto.





Campaña, en torno a 30 millones

Todos los ojos apuntan a Campaña. El andaluz, como Bardhi y Aitor, no está en venta. Pero, la mitad del valor de su cláusula. En este momento Paco López cuenta en plantilla con Melero, Radoja y Vukcevic más el recién fichado Malsa. Sin olvidar al renovado Pablo Martínez, los planes pasan porque Pepelu como mínimo haga la pretemporada. El internacional sub-21 viene de una su cesión al Tondela portugués en la que claramente se ha revalorizado.