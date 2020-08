Cárdenas se irá cedido a Segunda División

La demarcación del guardameta, dentro del ecosistema levantinista, es la más agitada del presente mercado de transferencias. La temporada de Aitor Fernández, a caballo entre el notable alto y el sobresaliente, fue digna de reconocimiento y sus actuaciones se depositaron en el foco de los clubes que fueran a rastrear un portero en la ventana de fichajes. Sin embargo, el meta vasco, salvo oferta cuya inyección económica sea seductora, permanecerá en las entrañas del Ciutat de València con la finalidad de ser un recurso al que exprimir para que la disciplina azulgrana siga creciendo. Por ello, la secretaría técnica sondea opciones que le compitan el puesto al nacido en Mondragón. La que más gusta, además de que encaja con los parámetros que peina la dirección deportiva, es la de Ander Cantero, portero del Lugo que, pese a las dificultades que sufrió el combinado lucense para salvarse, fue una de las sensaciones de LaLiga Smartbank. En caso de descenso, su cláusula de rescisión hubiera sido de 100.000 euros, pero la permanencia de los gallegos hace que la cantidad sea un tanto superior.

No en vano, quien levanta pasiones dentro de la división de plata del fútbol español es Dani Cárdenas. El canterano levantinista tiene un cartel considerable en Segunda y ofertas no le faltan. Todo ello, después de que se haya consensuado que lo mejor para el meta es que tenga que salir cedido para quemar etapas de formación y progresar en su prometedora carrera. Tras los pasos del de Terrassa andan el CD Castellón, el Sabadell, el Albacete, el Lugo y el Málaga. Entidad andaluza que, según informó 'Radio Marca Málaga', también tantea a Koke Vegas. Una lista de pretendientes que, pese a que no tenga experiencia más allá de las categorías inferiores del Levante, alaba sus cualidades debajo de los palos.

Con 23 años y 1'86 de estatura, Cárdenas posee unas virtudes que no pasan por alto en nadie que trabaje en el mundo del fútbol. Todas, desarrolladas en las profundidades de la Ciudad Deportiva de Buñol durante siete temporadas. Rápido de reflejos, elevado nivel de concentración, óptimo en posicionamiento, con buen manejo de pies y con capacidad de liderar y dirigir a su equipo desde su posición, es una de las perlas de la fábrica granota de talentos. Gusta, y mucho, a Paco López y todos los informes que trabajan en torno a su rendimiento son gratamente positivos. Por ejemplo, el director deportivo del Sabadell, José Manzanera, quien fue segundo técnico del cadete y responsable de captación de la cantera del Levante, pensó en él, casi de manera instantánea, cuando subieron a LaLiga Smartbank hace poco más de una semana.

A falta de que el club monte las piezas del puzle de la portería, donde los deseos unánimes pasan por que Aitor Fernández permanezca en Orriols pese a tentadoras ofertas que pueda recibir (el Athletic de Bilbao es el más interesado, aunque recientemente salió a la palestra el nombre del Atlético de Madrid), todo apunta a que llegará un meta que suponga una amenaza para el teórico titular, mientras que Koke y Dani saldrán con billete de ida y vuelta. Ahora, en lo que a Cárdenas se refiere, toca bajarar las opciones y ver la que mayor garantías adquiera. La que le permita dar un salto cualitativo en forma de minutos y protagonismo, ya que le consideran como el portero del futuro del conjunto azulgrana, además de que es lo que busca la disciplina a la hora de abordar su cesión. Se ha ganado el derecho de elegir mediante su nivel estos últimos años. De momento, se encuentra a la espera de acontecimientos para tomar la decisión más acertada sobre su futuro.