Semana de estrenos de Buñol

El Levante cuenta las horas para que sus jugadores pasen las pruebas médicas y será ya el domingo cuando realizarán el primer 'entrenamiento' de la temporada. Concretamente, la plantilla deberá pasar mañana ese reconocimiento tras haber sido sometidos este miécoles a las pruebas de PCR. Y en ese grupo de futbolistas aparecen Dani Gómez, De Frutos, Malsa y Son, caras nuevas en el estreno de esta semana en Buñol. El último de esa lista ya sabe lo que es vestir la camiseta granota, pero los tres anteriores lo harán por primera vez y estarán ya desde el inicio en esta pretemporada 2020/21. El arranque todavía tiene algunas incógnitas, como saber si finalmente se irá a La Nucía o a otras zonas de la Comunitat para el 'stage' veraniego. Pero lo que sí es seguro es que esos cuatro fichajes ya aportarán desde el primer minuto al entrenador de Silla.

Malsa aterrizó para aportar esa versión de jugador todoterreno en el centro del campo. Un jugador capaz de abarcar mucho más territorio y menos fijo que Vukcevic y que Radoja, con capacidad de robo unos metros más adelante y no tanto para la defensa en campo propio. En definitiva, un jugador estilo Lerma que dote de mayor mordiente a la medular también en campo rival. Por su parte, De Frutos se convierte en ese jugador capaz de jugar pegado a la línea de banda pero con dos registros muy distintos. Es capaz de jugar en 4-3-3 y en 4-4-2. En asociación en corto y también a la contra. En la izquierda y en la derecha. Todavía con cosas a pulir, como el margen de acierto en el uno contra uno o la regularidad jornada tras jornada e incluso en los mismos encuentros. Pero el Ciutat se asoma como la oportunidad perfecta para él. Un conocido suyo, Dani Gómez, también llega a Orriols con el objetivo de rendir en Primera. Es ese '9' con proyección y bajo coste que buscaba la entidad, a la espera de otra oportunidad de mercado con un jugador más hecho para competir con Roger y Morales. En ese escenario, Sergio León es consciente de que su figura, por minutos y por la ficha que tiene, está en el aire y se le busca salida. Por último, aparece Son. El jugador, que estuvo en el filial, ha rendido a un nivel altísimo en la Ponferradina, y ahora busca hacer lo propio en el conjunto dirgido por Paco López, quien la temporada pasada también tenía a otro lateral como uno de sus primeros refuerzos.



Los seis refuerzos

La temporada pasada, el Levante empezó con seis caras nuevas la pretemporada, aunque una de ellas no lo era tanto. Rúben Vezo ya había disputado media campaña y volvió para firmar ya de manera definitiva. Los otros cinco que aterrizaron en Buñol antes del primer día fueron: Miramón, Clerc, Melero, Sergio León y Hernani. Lo cierto es que solo los dos primeros han estado a un nivel notable alto, mientras que el tercero no ha estado mal pero tampoco se hizo nunca con el sitio. El andaluz y el portugués sin embargo no estuvieron a la altura.