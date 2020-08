Con "exigencia" desde el primer día

El Levante UD continúa con su intensa pretemporada. Este miércoles, primer día con doble sesión, los granotas han vuelto a la Ciudad Deportiva para ejercitarse a las órdenes de Paco López. La carga física sigue siendo protagonista, aunque el balón va ganando peso progresivamente entre los granotas.



Entre los 32 jugadores disponibles situaciones muy distintas. No todos estarán en el equipo en la 20/21, pero de momento el mercado de fichajes está parado y el club sigue en compás de espera por lo que pueda ocurrir. En tiempos post-coronavirus la liquidez es tremendamente importante y si no hay garantía plena de que la competición de comienzo (la intención es que arranque a mediados de septiembre, pero nunca se sabe cómo puede evolucionar la pandemia) no llegarán los ingresos por derechos de televisión. La lógica hace pensar que el mercado de fichajes se alargará y que la plantilla irá puliendo entradas y salidas conforme se acerque esa fecha.



Muchos granotas tienen 'asegurada' su presencia en el equipo granota, pero otros muchos tendrán esta pretemporada para tratar de convencer al técnico. Sea como sea, el objetivo es el de conformar un plantilla competitiva capaz de superar los registros del segundo mejor Levante UD (temporada 19/20) de la historia en Primera.



Carlos Clerc manifestó tras la sesión matutina que la plantilla no debe conformarse con el buen nivel del pasado curso. Ese ADN va dentro de cualquier granota;El defensor, que afrontará su segunda temporada en Orriols, explicó que la vuelta al trabajo ha sido ilusionante para todos. A nivel personal, destacó que tieneTendrá que hacerlo, porque si su puesto está tan reñido como el curso pasado, Toño será un gran 'rival' por la titularidad.También son días de integración en Buñol., dijo Clerc. El ex de Osasuna estaba hace un año en la misma situación y ahora es uno de los jugadores asentados en el esquema del técnico de Silla.A nivel personal, Clerc asemejó esta pretemporada postvacaciones a la mini concentración del equipo previa al reinicio de LaLiga después del confinamiento.Clerc se siente contento con su primer año en el club y buscará mejorar sus registros para crecer en el plano personal esta 20/21."Tendremos que adaptar un poco los entrenamientos a muchos minutos, a muchos partidos, para coger cuanto antes el ritmo de competición y llegar lo mejor posible. Es una temporada atípica, diferente, pero tenemos que adaptarnos y prepararnos para llegar a la primera fecha lo mejor posible", añadió.La sesión se llevó a cabo con un espectador de lujo en las bandas de la Ciudad Deportiva.La situación del marfileño, en la rampa de salida como muchos otros granotas , es muy sensible. Cedido en el Huesca (recién ascendido a Primera), las lesiones se cebaron con él el pasado curso. Ahora busca recuperarse por enésima vez.Mientras, hoy también ha sido un día importante para el Atlético Levante.Los hombres de Tevenet comenzarán a prepararse para el inicio de la categoría de bronce a la espera de la fecha definitiva para el inicio de la competición.