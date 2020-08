¿Cuántas ofertas han llegado al club por Aitor, Campaña y Bardhi?

La planificación deportiva del Levante pasa por retener a tres pilares que corresponden con el crecimiento y últimos éxitos de la entidad. Bardhi, Campaña y Aitor no están en el mercado, pero la directiva sabe de primera mano que tienen un cartel bastante atractivo. Sin embargo, pese a que sean activos que generen interés, no hay ninguna oferta por ellos en las oficinas del Ciutat. "A nivel deportivo son dos jugadores clave y contamos con ello. Ojalá estén el día 12 para empezar la temporada, no tenemos otra idea que no sea que se queden. No hay ninguna oferta por ninguno de ellos", reconocieron tanto Manolo Salvador como David Navarro tras la rueda de prensa de presentación de Dani Gómez.

En un mercado de fichajes largo, el trabajo, a día de hoy, pasa por aligerar una plantilla masificada. Paco López quiere veinticinco hombres con los que llevar a cabo la temporada y, pese a que el área técnica siga peinando sus opciones, no se sumarán efectivos hasta que no haya salidas. "De momento estamos contento con el trabajo, por nuestra mente pasa tener 25 fichas. No estamos pensando en incorporar a nadie si no sacamos a nadie. Estamos trabajando para cualquier caso. El mercado y las opciones las seguimos teniendo", aseguraron.

Además, la situación de Pepelu es cuestión de estado. El medio viene de hacer un gran año en Portugal, pero no tiene el puesto asegurado. Debe pelear para hacerse un hueco y su situación será evaluada por todas las partes del club. "Pepelu lucha por un puesto y aún no ha decidido nada. Hay que evaluar con el míster su situación", testificó David Navarro.