"Superar los números de Mayoral es un objetivo, pero él es él y yo soy Dani Gómez"

Dani Gómez da el salto a la máxima dimensión nacional. El Levante, mediante su estrategia de explotar el mercado más atractivo de la categoría de plata, se topó con el delantero y no le dejó escapar, ante la oportunidad que supuso su incorporación. Ahora, el ex del Real Madrid se niega a dejar escapar el tren. La oportunidad de estar en Primera División no se cumple todos los días y el futbolista es consciente de la tesitura. Y más, cuando la entidad azulgrana insistió tanto en sumarle a sus filas. "Cuando un equipo te quiere de la manera que te ha querido desde el minuto uno, desde que pertenecía al Tenerife, es de valorar. El estilo del míster se amolda a mí. Podemos hacer grandes cosas. Por eso, me he decidido por el Levante. Además, Valencia es una gran ciudad", dijo

Desde que se conoció su aterrizaje en Orriols, sus características han sido la principal incógnita. Muchos, más allá del vínculo académico que tiene con Borja Mayoral, consideran que sus cualidades son similares a las del exlevantinista. Sin embargo, el nuevo fichaje da un paso más en las distintas descripciones. Además del juego asociativo y tener un acompañante en la punta de lanza, es un futbolista punzante. Le gusta ser decisivo. "Me gusta moverme, caer al espacio, dar soluciones al equipo y no quedarme parado. Con otro delantero es como mejor me siento. El míster será quien decida, pero haré lo que esté en mi mano".

Siguiendo el hilo del punta de Parla, quien actualmente negocia por el Valencia, alabó sus dos años en el Ciutat de València y su exponencial crecimiento. Pieza importante para Paco López dentro de su dibujo. No obstante, los reconocimientos los siguió, pero huyó de comparaciones. Dani Gómez no es Borja Mayoral. Ahora, su hoja de ruta pasa por dejar más huella que antecesor. "No he hablado con Mayoral, pero es verdad que he coincidido y aprendido de él. Es un gran delantero y un espejo donde mirarse. Su trayectoria le abala. Ese es el objetivo: superar sus números, pero yo soy yo y él, es él", aseguró.

No en vano, Dani no llega con un número de goles marcado, pese a que siempre se le haya dado bien introducir el esférico dentro de la portería. Humildad, trabajo y sacrificio son sus mensajes. Su debut en la élite conllevará tener una dinámica continuista según su trayectoria. Además, a su lado está un Roger que lleva dos años seguidos siendo el máximo anotador granota. Más de una decena en cada temporada. También, un modelo a seguir. "No tengo un objetivo de goles. Llego nuevo Primera División con la mayor humildad. Desde pequeño me ha gustado hacer goles y los he conseguido hacer, pero no estoy centrado en ello. Mi objetivo es coger ritmo y ayudar al equipo. Roger es un gran delantero, me fijo y aprendo mucho de él. Intentaré aprender lo máximo. Es un espejo donde mirarse y tendré la oportunidad de aprender de ellos todos los delanteros, que son muy buenos".

Sin embargo, su ascenso a LaLiga Santander llega con tan solo 22 años. Siempre ha sido un futbolista destacado en la academia de Valdebebas y un objeto de seguimiento por sus cualidades técnicas y tácticas. En una nube e ilusionado con el nuevo desafío, no dudó en acordarse de la gente que le ha ayudado y acompañado en un camino al que le quedan muchos kilómetros por recorrer. "Cuando consigues llegar a la élite tan pronto haces balance. Estoy agradecido a la familia por llevarme entrenar día a día y es lo que más agradezco. Tengo la suerte de tener una familia muy unida y todos han puesto un grano de arena para crecer, hasta mi novia. Estoy muy agradecido".