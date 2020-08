Un Derbi es un Derbi siempre

Sea cual sea el ecosistema competitivo, un Derbi es un Derbi. Independientemente del ámbito y de la circunstancia, la rivalidad vigente entre ambos garantizará siempre emociones sobre el terreno de juego. Pese a los rescoldos aún humeantes de los últimos envites de los dos conjuntos, el periodo de pretemporada, más breve de lo habitual debido al poco margen de tiempo entre la conclusión de la campaña anterior y el comienzo de la siguiente, dictó que la rivalidad comenzara a tantearse cuanto antes. Que los dos representantes de la ciudad de València midieran fuerzas para empezar a calentar un curso donde la redención valencianista, y la ambición levantinista, serán los puntos a seguir. Un Derbi siempre es un Derbi, y por ello, Valencia y Levante pelearán por un triunfo que brote sensaciones positivas que inviten al optimismo.

Aunque ambas entidades vislumbren sus respectivas diferencias, poseen un factor común que estará presente en el enfrentamiento. Borja Mayoral es una posibilidad que seduce en grandes cantidades. En clave granota, por unos precedentes que engloban dos temporadas de crecimiento exponencial. Y en clave blanquinegra, por ser un retrato robot de las aportaciones que brindó Rodrigo durante su estancia en Mestalla. Sin embargo, su exequipo no cumple con los parámetros económicos que se exigen para acometer la operación, y el Valencia conduce a rebufo hacia la línea de meta, con la esperanza de hacerse con los servicios de un futbolista con mimbres de fuera de serie. No en vano, el Levante ya tiene a su 'crack'. Su carta de presentación lo acreditó y el club carga todas sus esperanzas en su potencial.

Jorge de Frutos fue la nota más positiva de la victoria de los hombres de Paco López frente al Mallorca en el estreno de la pretemporada. Irrumpió partiendo desde el costado derecho mediante la posición de interior, y más allá de su veloz estreno goleador y de su asistencia en la segunda anotación, pinceló sus esperanzadoras características. Generación del 97 y desarrollado en las inferiores de la escuela del Real Madrid, destacó a través de su potencia y explosividad. Y lo mejor, es que su edad le permite capacidad de mejora. No obstante, la nueva incorporación es un contexto autárquico al que experimenta actualmente la dirección deportiva, que trabaja sin descanso con la finalidad de aligerar la plantilla para llegar, más o menos, hasta las veinticinco fichas.

Sin margen de recuperación, y después de reponerse del cortocircuito que supuso enfrentarse a Parejo y Coquelin con una indumentaria que no portase el escudo del Valencia a la altura del corazón, los pupilos dirigidos por Javi Gracia se encuentran inmersos en un proceso de transición. La ausencia tanto de competición europea como de la correspondiente inyección económica que significa ocupar una de las posiciones de prestigio obliga a remodelar el proyecto. A resetear y reestructuras las piezas quebradas. Hasta el punto de tener que dar salida a puntales que llevaron a la disciplina valencianista hacia el Olimpo de la gloria. Vayan a marcharse o no más pilares, la realidad asegura que los miembros de la plantilla respiran con mayor tranquilidad, después de que la disciplina haya solucionado los impagos que tenía con el primer equipo mediante una fórmula que garantiza los meses que quedan por abonar, respaldada tras vender a Rodrigo Moreno. Aunque tras el traspaso del atacante, el Valencia se queda con pocos recursos en lo que a sentimiento de pertenencia se refiere. No en vano, las maniobras son incapaces de tapar las vergüenzas de Peter Lim al frente de la gestión. Popularizada desde una perspectiva negativa durante las últimas semanas.

Además de la victoria contra el Villarreal, espiada desde la grada por la plana mayor azulgrana (Paco López, Manolo Salvador, David Navarro y Manuel Fajardo), el nuevo técnico tiene claro cuál es su boceto y cómo quiere plasmarlo sobre el verde. Presión en la salida del adversario, circulación del balón a campo abierto y proyectar el mismo a través de las bandas. Automatismos a los que les queda trayectoria por recorrer, a la espera de oficializar nuevos fichajes como el de Capoue, quien está en proceso de cocción. Mientras, el Levante de Paco no renuncia ni a su estilo ni a su manera de encarar los partidos. Las claves con la que quieren asaltar un éxito superior. Una metodología a la que se tendrá que acostumbrarse Alfredo Pedraza, central fichado por el filial que se une a las órdenes del técnico de Silla para sanar las bajas de Postigo y Vezo.