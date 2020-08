Ivi rescinde y el Levante aprieta en la salida de dos descartes más

Tras las salidas de Sadiku y Raphael Dwamena, el siguiente descarte en abandonar el Levante UD es Ivi. Las negociaciones para la rescisión del año que le queda de contrato se han cerrado definitivamente este viernes, tal y como el club ha confirmado oficialmente.

Después de dos años consecutivos de cesiones, el andaluz pondrá punto y final a su etapa granota tras haber llegado a Orriols en 2017 procedente del Sevilla Atlético a cambio de 1,2 millones de traspaso. Ninguna de sus aventuras desde entonces había surtido efecto. En 2018 salió cedido al Valladolid y en el mercado de enero al Sporting; hace un verano al Huesca para acabar enrolado en invierno en la Ponferradina.



Los descartes de Paco López

Sin contar al lesionado Doukouré, al que no se tramitará la ficha mientras siga de baja, con la salida de Ivi son 30 los futbolistas que se quedan a las órdenes de Paco López. Como otros años, el técnico ha empezado la pretemporada muy a su pesar con un elevado número de efectivos. Eso sí, Ivi era uno de los tres descartes que ya sabían de boca de su boca que no contaban.

Los otros dos son Luna y Manzanara. El lateral, cuyo encaje es imposible, ya salió a última hora hace un año con dirección al Rayo, mientras que el mediocentro renovó antes de marcharse cedido a la Ponferradina, donde no ha acabado cuajando. Ambos terminan en 2021.

El objetivo de aquí a que empiece la temporada es quedarse con una plantilla de 25. Dos de los candidatos a dejar hueco son Coke, debido al overbooking en el lateral derecho, y el guardameta Dani Cárdenas. Sin embargo, hay más nombres en el mercado de salidas.

Con el cartel de transferible sigue Hernani, por el que no hay de momento ninguna oferta que convenza. Tampoco por Sergio León, por quien pese a los rumores no hay nada con el Mallorca. En una situación peculiar están también mediocentros defensivos como Pepelu e incluso Vukcevic, por quien se escucharían ofertas. En menor medida aparece la figura de Óscar Duarte, cuya posible salida abriría la puerta al fichaje ahora no prioritario de un central.