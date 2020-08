Son: "Quiero quitarme la espina de no haber debutado con el primer equipo"

El regreso de Son a la disciplina levantinista se da tres años después de su salida al Barakaldo, con el objetivo de seguir quemando etapas de formación. Curtido en el barro, con horas de vuelo por el carril derecho y tras vivir múltiples experiencias, el andaluz vuelve a la entidad con el objetivo de aprovechar la oportunidad y de hacerse fuerte en el lateral, posición a la que fue reconvertido en su año en el filial. "Estoy encantado de estar aquí. Cuando estuve lo hice de carrilero y en el primer equipo como lateral. Estoy feliz de volver", aseguró.

Dentro del rastreo en Segunda División que está acometiendo la dirección deportiva, el defensor fue uno de los más destacados de la categoría. Hasta antes del confinamiento por el Estado de Alarma, jugó absolutamente todos los minutos, y en los cinco que no disputó la totalidad, se perdió dos. Su rendimiento ha sondeado el sobresaliente y es uno de los motivos por los que está de nuevo en Orriols. Listo para el próximo reto y con el objetivo de dejar huella durante su estancia. "Me siento bastante bien. He tenido molestias en el soleo, pero ya van desapareciendo. Lo jugué todo, sí, pero las ganas de empezar pueden con todo", confesó la nueva incorporación, quien añadió que la gente que está en la primera plantilla y procede desde las profundidades del fútbol español se ha ganado el derecho de estar en la élite. "Creo que si estamos aquí es por algo. Nos ha costado llegar y tenemos la máxima ilusión para dar la talla".

Sin embargo, cuando, en plena explosión en Segunda, le salió la ocasión de regresar al Levante no se lo pensó. Estuvo un año y fue en el filial, pero el recuerdo que posee es imborrable. Para ello, tuvo que salir, estar dos temporadas en la categoría de bronce, saborear las sensaciones que brinda un ascenso y quedarse en el fútbol profesional. No obstante, regresar tiene un factor emocional. Tocó el primer equipo de la mano de Muñiz con alguna que otra convocatoria, pero sin el empujón necesario de jugar con los mayores. Ahora, podrá quitarse la espina que tiene clavada desde entonces. "Aposté por venir al Levante porque apostaron por mí. Tenían mucho interés y tenía la espina de no haber debutado con el primer equipo. Lo he seguido bastante desde que me fui, y cuando llegó la oportunidad ni me lo pensé", aseguró.