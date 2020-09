Manolo Salvador habla sobre la situación de Pepelu

Pepelu es uno de los nombres propios en el mercado veraniego granota. Tanto por su vuelta procedente del Tondela, como por las esperanzas puestas en su pretemporada. Al final sin embargo, el futbolista no ha tenido ese rol esperado y ahora apunta de nuevo a Portugal. En esta ocasión al Vitoria de Guimaraes. La operación no está cerrada y de hecho el Levante se debate sobre si darle luz verde debido a que el canterano tiene el añadido de un valor tanto sentimental como económico debido a su potencial. Más allá de eso, una vez que ha quedado claro que no entra en los planes de Paco López, la mejor salida para todos es que pueda seguir creciendo, igual que ha hecho en esta 2019/20. En cualquier caso, la operación parece buena por la salida y el destino: un equipo más cerca de Europa que de la zona baja. Y eso supone un paso más en la progresión del jugador. En cualquier caso, Manolo Salvador, que ha estado en la presentación de Jorge de Frutos, señala que no hay nada cerrado y ya llegará el tiempo de hablar de Pepelu. "Desde el club no se ha pronunciado nadie sobre ese tema. Aún no ha salido, ni el club lo ha confirmado. Cuando se dé será el momento de hablar", destacó.

El secretario técnico también valoró el porqué se está mirando tanto a Segunda División y a esas llegadas de jugadores como Son, Malsa y el propio De Frutos. "Segunda división para nosotros, a nuestro modo de ver de ver, se les quedaba pequeña. Son jugadores que vienen, por ejemplo, Jorge de la cantera del Madrid. Los otros casos también han demostrado su nivel. Jorge está capacitado para jugar en primera división", señaló Manolo Salvador.