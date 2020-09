Encuentro con nombres propios

Fichajes estrella y jugadores que continúan para ser pilares de un proyecto en el que son importantes. Parejo, Coquelin y Kubo, en el bando amarillo, se han convertido en jugadores que han cambiado la dimensión del proyecto amarillo y cuya llegada se asume como clave para continuar con ese crecimiento que necesitaba el equipo. Por su parte, De Frutos ha sido ese aire nuevo que pedía la plantilla por la banda y tanto Aitor, como Campaña y Bardhi han terminado el verano en Orriols, algo que demuestra la confianza de la entidad en mantener a sus futbolistas con mayor mercado.

Este mismo jueves De Frutos era presentado como jugador del Levante y dejaba claro que la química con el entrenador es total y cuáles han sido sus consejos. «Me ha dicho que siguiera la línea de los entrenamientos. Que me metiera más por dentro y me asociara más por el equipo y poco a poco estoy interpretando eso e intregándome lo mejor posible para llegar bien al inicio de temporada que empieza en nada», destacó el futbolista. Ahora, con el inicio de la competición, su figura deberá ser importante tanto de inicio como de revulsivo y es que ese perfil 'extremo', aunque sea en un 1-4-4-2 se antoja como un plus extra para el equipo después de que Hernani no lograra el nivel esperado y de que Morales sea cada vez más un jugador para la punta de ataque.

Por su parte, Aitor Fernández es otro de los nombres propios en clave granota. El portero que más paró hace un año se ha quedado, para alegría de todo el levantinismo, en casa. Su nivel e influencia en el equipo es indiscutible y es uno de los principales motivos para ser positivos antes del inicio. Mientras, Campaña, que anotó un golazo contra el Cartagena, también se ha quedado en Orriols y ya mira al frente a esta temporada con ganas de seguir por el mismo camino. Y eso le pondrá, seguro, en la terna para ir incluso con la selección española a la Eurocopa del próximo verano.

En clave amarilla los focos han ido a los fichajes. Cazorla y Anguissa se marcharon y aunque Parejo es diferente al asturiano, y Coquelin es otro perfil al del medio del Fulham, la posibilidad de atraer a dos jugadores de ese nivel para completar el centro del campo es total. Mientras, Kubo, ya sea en derecha, izquierda o como enganche, tiene otra temporada más como cedido para seguir demostrando su potencial y es que con 19 años maravilló en su etapa en Son Moix.