«Me imagino siendo el autor del gol del triunfo en Mestalla»

El medio granota empieza su segunda temporada en la entidad y cada vez se siente más importante. Confía en el equipo y el técnico también en su figura. Fue el encargado de hacer el tanto del empate en Mestalla contra el Valencia en el primer partido tras el parón y ahora piensa en repetir, pero en este caso con victoria.

Hace unos meses, Derbi contra el Valencia, gol en el tramo final y buen punto. ¿Qué recuerdos tiene?

—Tengo unos recuerdos muy bonitos. Al final sirvió para puntuar en un partido muy especial para nosotros. Muy importante. Logramos volver con buen pie y romper con esa incertidumbre de cómo van a ir las cosas después de tanto tiempo. Y al final, pues acabé muy contento también por poder coger esa responsabilidad y porque creo que que estaba en un momento con mucha confianza y había vuelto bien del confinamiento. Y ojalá se pueda repetir algo similar este próximo domingo.

Habla de lo difícil que fue el posconfinamiento. Ahora también se ha vivido una pretemporada atípica. ¿Cómo lo ha vivido el grupo en el aspecto físico y anímico?

—Ha sido muy rápida. La pretemporada más corta de toda mi vida. Han sido apenas tres semanas. Algunos entrenamientos individuales. Una pequeña concentración y esta semana ya tenemos semana de liga. Por las circunstancias no ha habido tiempo para más, seguramente todos los equipos hubieran deseado tener más día para prepararnos mejor, pero igual que cuando volvimos del confinamiento... al final nos tenemos que adaptar a las situaciones de hoy en día. La pretemporada, salvando los equipos que vuelven más tarde, ha sido igual para todos y te tienes que adaptar a eso porque esto empieza ya.

En lo personal, ¿cómo se encuentra antes del arranque?

—Con mucha confianza. Los goles en estos partidos de pretemporada siempre ayudan, creo que ya es mi segundo año y conozco mucho mejor al club y a mis compañeros. Ellos también me conocen a mí dentro del terreno de juego y confían en mí. Me siento querido y eso influye y ayuda a que esté contento y con ganas de la temporada. Ojalá salga un buen año a nivel colectivo y también individual claro.

Hablando de juego... ¿dónde se siente más cómodo? En la base en doble pivote, como interior con llegada en trivote... ¿qué prefiere?

—La verdad es que me siento cómodo con como estamos jugando habitualmente. Creo que me gusta ayudar en todas las facetas del juego. Defensivamente, ofensivamente... me gusta llegar a las dos áreas y ayudar en todo lo posible. En los últimos partidos, también el año pasado, cuando juega Campaña en banda, que también ayuda mucho en la salida de balón. Tenemos mucha libertad de movimientos, el míster nos da esa confianza de que podemos aparecer en cualquier lugar y posición, pero siempre partiendo de ese doble pivote, que es a mí donde más me gusta jugar. No sé si es donde mejor rindo, pero sí donde más me gusta jugar.

Ese posicionamiento en doble pivote se vio por ejemplo contra el Villarreal en pretemporada. Aparecía con Radoja por dentro y Campaña iniciaba en izquierda. Durante las jugadas había mucho movimiento y eso le permite llegar a la frontal también. ¿Esos cambios de posición generan riesgo tras pérdida y hay que estar muy metidos verdad?

—El míster nos da tanta libertad que lo que no puede hacer y él lo sabe es poner a Campaña por banda y que no se pueda mover de la banda. Al final, el año pasado cuando jugaba Bardhi, Morales, Rochina... son jugadores con mucha movilidad que se pueden adaptar a muchas posiciones. También un 'handicap' que tenemos, como dices, es que a veces acabamos las jugadas fuera de posición. Al final, creo que tenemos que ser generosos con los esfuerzos defensivos muchas veces. Creo que el año pasado de hecho nos faltó eso alguna vez. Y apreciar la libertad que nos da pero sabiendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para defender en situaciones que no son idóneas para cada uno.

Yo personalmente, en su caso, a nivel posicional o donde explota las virtudes, creo que tiene ese 'don' que tiene por ejemplo, Van de Beek, en las llegadas y en tres cuartos de campo a pesar de vuestras diferencias claro. ¿Le gusta el holandés?

—Es bastante más joven que yo entonces no me han comparado nunca con él (se ríe). Sí que lo que le he visto es que es un jugador de más o menos la misma posición que yo. Ayuda en todas las facetas. Puede estar en la base, tiene gol, combina bien y tiene esa llegada. Es un jugador de talla mundial y que tiene ese gol claro. Cuando marcas goles siempre tienes esa dosis extra de confianza, que te ayuda a sentirte algo mejor. A ganar confianza.

Eso es clave en lo individual para luego aportar al colectivo claro.

—Sí, totalmente. Creo que ahora estoy en ese punto que tengo confianza en mí mismo. Creo que el equipo la tiene en mí. Y ojalá podamos ver una buena versión mía, mejor que el año pasado.

El impacto el año pasado fue muy bueno en varias fases del campeonato. Pero fue titular solo 14 veces. Intuyo que el jugador siempre quiere serlo más veces. ¿Cómo es la comunicación con Paco?

—Con el entrenador tengo una relación buenísima la verdad. Creo que tengo su confianza y así me lo ha demostrado. Es verdad que solo fui titular 14 partidos pero también estuve lesionado varias veces y después del confinamiento me perdí otros tantos por problemas físicos. Al final, ese número de titularidades lo dejo en segundo plano porque siempre que he estado disponible, el míster ha tirado de mí. Noto su confianza y siempre intento sumar. A la vez sé que me pide más y me va a exigir más y eso lo agradezco porque eso significa que ven cosas en mí y que puedo mejorar en el campo.

Yendo al juego del equipo. En el posconfinamiento se vio un equipo más práctico y que se mantiene con vida siempre en los partidos. También lo hemos visto en pretemporada. ¿Está ahí la clave?

—Creo que vamos a crecer seguro siempre desde el aspecto defensivo. Lo que hemos hablado del partido contra el Villarreal. Me lo ha comentado mucha gente que hicimos un gran trabajo defensivo y crecimos durante el partido. El equipo tiene muchas bazas ofensivas y jugadores diferenciales que te pueden marcar la diferencia en cualquier momento y yo considero que tenemos que crecer desde el atrás. Recibir menos goles, sumar porterías a cero. Ofensivamente tenemos jugadores que logran desequilibrar resultados muchas ocasiones.

La exigencia además es cada vez mayor. Antes del arranque. ¿Dónde coloca al equipo a final de curso? ¿Cuesta hablar de Europa?

—La mitad alta de LaLiga. Logrando la salvación lo antes posible e intentando mejorar los números del año pasado. Ojalá que cuando consigamos eso tengamos tiempo para luchar por cotas mayores.

Para terminar, sabe lo que le gustaría a un aficionado granota ganar en Mestalla en LaLiga. ¿Se ha imaginado esta semana siendo el autor del tanto que da la victoria?

—Por supuesto que he pensado que soy yo el autor del gol de la victoria. No soñar que pueden pasar esas cosas... Te iba a decir que no sé qué es para un aficionado del Levante lograr la victoria en Mestalla porque no se ha conseguido nunca. Pero ojalá lo pueda saber y contar a partir del domingo a las once de la noche. Tenemos que ser capaces de ganar allí y empezar el año de la mejor manera posible.