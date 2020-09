"El momento de ganar en Mestala es cada vez que vamos a jugar"

Paco López, entrenador del Levante UD, ha comparecido junto a Javi Gracia en una rueda de prensa conjunta en Mestalla previa al Derbi. Es consciente de la dificultad que entraña el partido ante el Valencia CF, pero llega a Mestalla sin renunciar a nada y dispuesto a darle un vuelco a la historia.

¿Quién manda en València?

"Bueno, a ver, siempre que hay un derbi, es normal, se habla mucho de esa rivalidad sana. No es una cuestión de mojarnos, son partidos muy bonitos, aunque es una pena que no tengamos público en el campo, pero estos derbis son impredecibles. El Valencia es grande, con muy buenos jugadores, siempre es un reto difícil para nosotros poder ganar al Valencia y a la vez es un reto ilusionante. Cada uno conoce mejor que nadie a su plantilla y sus posibilidades"

¿Aquets Derbi, amb els seus condicionants. pot ser la primera victòria del Llevant a Mestalla?

"Condicionants hi ha els de sempre en un partit de futbol, on poden passar moltes coses. En general les distàncies en el futbol de hui en día son més reduïdes. Creguem en el treball y portem una pretemporada molt bona de sensacions. Però davant anem a tindre un rival molt fort. La sensació és que pareix que el Valencia siga un equip menor quan este parlant d'un equip gran i històric"

Jugarem en les nostres armes, sabem que tenim possibilitats. Hem guanyat a equips com Real Madrid o Barça, però sabem que fácil no va a ser perquè el Valencia té potencial i ojalá li poguem donar eixa alegria a l'afició tot i que és un escenari complicat jugar en Mestalla contra el Valencia"

¿Donde ve Paco Lopez al Valencia este año?

"Desde fuera desconozco lo que pasa dentro y los objetivos reales, pero a nadie se le escapa que siempre aspira a estar en puestos europeos como mínimo. Hasta ahí llego, en lo demás no puedo entrar. Se les han ido jugadores importantes, tiene buenos futbolistas, pero me centro en los objetivos del Levante"

¿Que paso adelante espera dar esta temporada?

"Nuestro paso adelante lo tenemos clarísimo, nuestro mensaje más ambicioso es mejorar cada día y cada entrenamiento, tratar de mejorarnos, de crecer. Es similar al de la temporada pasada y no nos fue mal. Casi sin quererlo hicimos la segunda mejor clasificación en puntos del Levante. Pero antes hay que dar el paso uno que ya sabéis cuál es. No nos podemos salir de ese guión"

¿Que le hace fata a la plantilla?

"Aquí se trata a veces de realidades. Partiendo de la base que a los entrenadores nos gustaría fichar a los mejores, pero en la realidad nuestra ahora mismo nos hace falta más que salga gente a que podamos fichar. Hay que aceptarla tal cual. Tenemos una plantilla amplia y hay que tratar de gestionarla lo mejor posible y a sacarle rendimiento. Muchas veces no es lo que quieres que pase, sino lo que es"

¿Mercado?

"Segurs, segurs, fins que no acabe l'últim dia no estem mai. Però estem centrats en el que tenim. La possibilitat sempre existeix, les probabilitats son altra cosa. En principi no sembla que puga passar alguna, cosa, pero sempre estem exposats d'ací a que es tanque el mercat"



Primera victoria en Mestalla

Ojalá, no sé si es el momento. El momento es cada vez que vamos a jugar un partido. La temporada pasada fuimos con la misma intención, sería algo histórico porque nunca en 111 años el Levante lo ha conseguido. Vuelvo a insistir que el Valencia tiene muy buenos jugadores. Da la sensación que jugamos contra un equipo menor, pero sigue siendo el Valencia y juega en su casa, en Mestalla, aunque vamos a tener nuestras opciones y vamos a tratar de explotarlas. Sé que ganar haría muy felices a nuestros aficionados"

¿Qué pasito más se puede dar esta campaña?

Más que mirar objetivos grandiosos hay que mirarnos a nosotros mismos, a nuestra mejora y trabajo. Eso para un equipo como el nuestro nos da estabilidad, tranquilidad€ ese es el mensaje ambicioso que trasladamos día a día en el vestuario y lo vamos a salir trasladando. Queremos crecer, mejorar, pero no nos ponemos un solo límite. Pero antes de correr hay que andar. Ese es nuestro perfil y nuestra realidad, pero insisto en que no nos ponemos un solo límite.

¿Pepelu y Morales?

Lo de Morales no sé la información que tenéis, pero ya sabéis lo que opinamos. Es muy querido, lleva muchos años y ojalá este mucho más.

Pepelu por su parte es un jugador muy joven que sigue en formación. Hizo una gran temporada en el Tondela y nuestra secretaría técnica lo ha llegado a ver nueve veces en directo. Creemos que es mejor que salga, que necesita minutos, jugar. Tiene 22 años y una proyección tremenda, y entendemos que para su formación y para el club es mucho mejor una cesión, y ojalá tenga los minutos necesarios para seguir creciendo.

Malsa

Va a ser muy difícil. Apenas ha hecho entrenamientos con el equipo, lleva tres cuatro días, va a ser muy difícil que esté para el domingo

¿Es una referencia útil el partido de la pretemporada?

Los partidos de pretemporada son eso, de pretemporada, y el equipo que sacó el Valencia no se va a parecer absolutamente en nada al del domingo. De ahí la dificultad del partido porque en ese partido sin ir más lejos no pudimos ganar. Por eso vuelo a insistir en la dificultad del partido por los jugadores que tienen y también por el entrenador, que les da un plus. Por eso es un reto a la vez que difícil, ilusionante.

Plantilla

"La verdad es que estamos muy contentos con la gente que ha venido nueva. Nos estan aportando hambre, ganas e ilusión. Se han adaptado a un vestuario que ya tenemos sensacional. Estoy muy contento del día a día que es básico y fundamental.

Y con la dirección deportiva tenemos muy buena comunicación y sabemos que en lugar de centrarnos en incorporaciones, porque sabéis nuestra situación con el limite salarial, nos centramos en la palabra mágica la adaptación€. y tratamos de adaptarnos"

Sensaciones

"Son buenas. Nosotros insisto en que más allá de los resultados en pretemporada que valen para bien poco, estamos contentos con el trabajo, con la actitud. Las sensaciones las tenemos muy buenas más allá de los resultados, porque en la competición con los puntos es cuando se ven reflejados los esfuerzos"

Mensaje a la afición

Estamos pasando una situación difícil para todo el mundo y en lo que podamos a hacer desde el fútbol, animar a todos los valencianos a que se ilusiones con sus equipos y que en esas hora y media disfruten