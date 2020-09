¿Será el año en clave granota?

«Por supuesto que he pensado que soy yo el autor del gol de la victoria. No soñar que pueden pasar esas cosas... Te iba a decir que no sé qué es para un aficionado del Levante lograr la victoria en Mestalla porque no se ha conseguido nunca. Pero ojalá lo pueda saber y contar a partir del domingo a las once de la noche». Así hablaba Melero en la entrevista para Super esta misma semana. Paco López, este viernes en la rueda de prensa conjunta, también apuntaba a las ganas que hay por vencer en el feudo valencianista: «el momento de ganar en Mestalla es cada vez que vamos a jugar». La realidad, es que año tras año, el objetivo de conquistar Mestalla aparece de fondo y el Levante es consciente que, con todo lo que rodea al cuadro de Javi Gracia en estos momentos, aumentan esas posibilidades. Por el momento ha habido 14 enfrentamientos y cero victorias con el Valencia como local. Y mañana Campaña, Aitor y compañía intentarán ser los primeros en grabar sus nombres en la historia de la entidad de Orriols.

Los primeros cuatro duelos entre ambos en Primera acabaron todos con triunfo del Valencia. El primero con una sangría de goles por ambos lados y es que se marcaron hasta ocho. Torrents, Wanderley y Camarasa fueron los encargados de hacerlo en el bando levantinista pero no fueron suficientes. Un año después, la derrota por 2-0 cerró la etapa de enfrentamientos en ese milenio y habría que esperar hasta la 2004/05 para ver de nuevo al Valencia y al Levante enfrentarse en la máxima categoría del fútbol español. Ese choque terminó con 2-1 pero inició una etapa en la que el conjunto granota enlazó hasta cuatro duelos consecutivos sin caer derrotado. Dos 0-0, en las temporadas 2007/08, un 1-1 con tantos de Jonas y Koné en la 2011/12 y un 2-2, con Iborra y Barkero como goleadores azulgranas, parecían demostrar que la entidad del Ciutat estaba más cerca que nunca de esa tan ansiada victoria en casa del enemigo. Pero ahí se inició la peor racha hasta la fecha: cinco derrotas seguidas. Melero evitó la sexta hace tan solo unos meses, cuando en Mestalla, Diakhaby pisó a Rúben Vezo y permitió al centrocampista situarse a once metros de la portería defendida por Cillessen. En la batalla entre ambos ganó el madrileño, que casi en el minuto 100 de partido, y en el primer choque posconfinamiento, cerraba un magnífico punto para coger moral tras el parón y para afrontar el futuro más inmediato con buenas sensaciones.

El empujón de Paulista

El central brasileño derribó claramente a Gayà dentro del área una décima de segundo antes de que Coke empujara el balón al fondo e la portería defendida por Neto. Sin embargo, Medié Jiménez se llevó el silbato a la boca para mostrar falta en una acción en la que el futbolista granota no había intervenido de manera ilegal. Sino todo lo contrario. Era además el minuto 64 de partido y con algo menos de media hora por delante, el Levante de Juan Ramón López Muñiz se ponía por delante. El contexto era perfecto para el conjunto granota, mientras que el Valencia se veía obligado a ir a remolque, aunque con mucho tiempo por delante eso sí.

El cuadro de Marcelino García Toral reaccionaba rápido a esa situación y marcó prácticamente en la siguiente jugada por medio de Mina. Después cerraría el 3-1 Dani Parejo, quien desde los once metros batió Oier Olazabal.

Últimas dos visitas

En la 2018/19, el Levante llegó a Mestalla como el año anterior. En mala dinámica y con cuatro derrotas y tres empates en los siete enfrentamientos previos. No ayudó el gol de Santi Mina a los dos minutos de juego que colocaba mayor peso en la mochila de unos futbolistas con la confianza bajo mínimos. Pero el conjunto de Paco López aguantó con vida en el marcador y un tanto en propia portería de Carlos Soler antes de la hora de juego le permitía meterse de lleno en el partido. En un duelo gris y sin demasiados lujos, de nuevo se estaba cerca de esa primera victoria en Mestalla en la historia en Primera. Pero fue un espejismo. Si en la 2017/18 se pasó del tanto anulado de Coke al de Vietto en un minuto, en esa 2018/19, el Levante viajó del éxtasis del empate a ver como Gonçalo Guedes anotaba el tanto que ponía el 2-1. Santi Mina hizo por su parte el 3-1 seis minutos después para dejar cerrado el choque.



Coke, el único que ha ganado

La maldición en clave granota se extiende al resto de jugadores con sus anteriores equipos. Radoja, Sergio León, Rochina, Melero y Miramón son algunos de los nombres que pisaron Mestalla con otros conjuntos y que salieron del feudo valencianista sin un triunfo. De hecho, solo Coke Andújar sabe lo que es triunfar en el escenario que mañana acogerá el encuentro. Lo hizo en la 2011/12. En aquella ocasión, el lateral jugó los 90 minutos y otros dos jugadores actuales granotas se quedaron el encuentro al completo en el banquillo: Campaña y Luna. De esta manera, toda la plantilla tiene más ganas si cabe a 24 horas del Derbi.