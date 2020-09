Ribó sobre el nuevo Mestalla: "Se tiene que empezar a trabajar cuanto antes"

El alcalde de València, Joan Ribó se mostró este miércoles "feliz y encantado" con el avance de las obras del estadio del Levante UD y descartó comparar su situación con la del Valencia CF, al que le han exigido "hechos concretos". En la comparecencia de Joan Ribo y Quico Catalán en el estadio Ciutat de Valencia, señaló: "Es imposible comparar, las comparaciones son odiosas", destacó antes de entrar a valorar la reunión mantenida con Anil Murthy la semana pasada. "No les dimos una fecha límite, pero sí les hemos exigido hechos concretos. Le dijimos que era el momento de que el Valencia CF avanzara en sus obligaciones. No dimos fechas concretas pero sí que exigimos que esto se pusiera en marcha, que es lo que hace falta. Todas las comparaciones son odiosas y hacerlas con otros estadios no es el momento", indicó.



El alcalde de Valencia se mostró contundente respecto a la situación del club de Mestalla. "Se tiene que empezar a trabajar cuanto antes. La situación no puede alargarse. Le dijimos al Valencia CF que el tiempo estaba pasando, que el tiempo se estaba agotando y que era imprescindible que este tema se abordara y que queríamos hechos concretos para poder hablar de cualquier otro tema", indicó el alcalde.", dijo Ribó durante el acto en el Ciutat de València.







Ribó visitó el estadio Ciutat de València junto a otros miembros del consistorio y de la mano del presidente del Levante, Quico Catalán, y explicó que estaba sorprendido por la magnitud de la remodelación que están llevando a cabo en el campo.y porque sin ocupar casi espacio público se están haciendo unas obras que cuando acaben estaremos todos muy contentos".Además,