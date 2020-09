Tráiler oficial de Paco López en 'Six Dreams 2'

«El talento tiene límites. El esfuerzo, la fe y la convicción. Eso no». Esas son algunas de las palabras de Paco López en el tráiler que mostró PrimeVideo para mostrar detalles de esta segunda temporada de SixDreams. Esta nueva pieza ya muestra exclusivamente a la figura del técnico de Silla después de haber visto un primer vídeo con los 6 actores principales de esta temporada, en la que estarán presentes Santi Cazorla, Borja Iglesias, Maheta Molango, Aritz Aduriz y Clemente Villaverde. Puedes disfrutar de tu suscripción a Amazon PrimeVideo gratis accediendo desde aquí.

En las imágenes se puede ver cómo es Paco López con los jugadores y con el vestuario. La afición podrá disfrutar de sus charlas, de su día a día, de los entrenamientos, las victorias y de los momentos posteriores a algunas derrotas. También de cómo se afrontan los momentos más altos de una campaña y los bajos. O incluso las charlas con futbolistas y la propia gestión de una temporada que lamentablemente tuvo el parón por el COVID. De hecho, en la nueva pieza ofrecida por Mediapro se puede observar cómo le pide a Miramón que no tenga miedo. "Que le pegues mal no me importa. Que le pegues mal porque vas con miedo es lo que me preocupa", le señala el entrenador al lateral derecho.

Paco López, ahora protagonista de un documental tan importante como este y que consiguió ganar 2 EMMY en 2018, hace algo más de dos años y medio estaba en el filial y ahora es una de las caras más reconocibles de LaLiga Santander. El entrenador de Silla supo esperar a su oportunidad para asaltar a la élite y para lograr ser uno de los técnicos de moda de la máxima categoría por su identidad y por su carácter. Y esa es otra de las cosas que se pueden ver en un documental en el que se ve la gestión de vestuario e incluso la personalidad del entrenador durante los partidos. Discutiendo, aunque con buen tono, con Gerard Piqué entre otros. "Gerard, no la tocas", le grita durante un duelo tras una falta del central.

El documental de Six Dreams, que ya tuvo una primera parte en la que aparecían Williams o Guardado entre otros, se centrará ahora en la temporada 2019/20 y permitirá al público ser partícipe de todo lo que sucede durante la misma. Para ello, los seguidores no deberán esperar demasiado y es que se estrenará el próximo 2 de octubre.