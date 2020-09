Malsa estará disponible ante Osasuna

La llegada de Malsa al Levante ha sido movida desde los primeros momentos. El primer fichaje granota de este curso no pudo estar con el resto del bloque haciendo una pretemporada normal tras dar positivo por COVID, como él mismo ha reconocido en su presentación. Además, el centrocampista tampoco pudo estar disponible en la primera cita del curso contra el Valencia en el Derbi por otro motivo: no estaba inscrito como alta del Levante en LaLiga. Los problemas con el 'Fair-Play' financiero han retrasado ese momento pero el propio jugador ha sido el encargado de anunciar que este domingo sí estará disponible para jugar contra Osasuna. "El tema de la ficha todo va a estar solucionado para este fin de semana. Estoy a tope para ayudar al equipo y veremos si el míster me convoca. Por el momento estoy a disposición del equipo", destacó el jugador, quien también ha hablado de su futuro debut en Primera, los consejos de Paco López y de la figura de Jefferson Lerma.



Comparación con Lerma

"Es verdad que he visto algún vídeo de él y la gente dice que tenemos cosas parecidas. Creo que cada futbolista tiene su perfil. Tengo un perfil diferente y lo veremos durante la temporada".



Fichaje por el Levante

"Estábamos en contacto con el club, pero en ese momento estábamos en Copa y por eso fue el trabajo de mi representante. Por eso quería tener la cabeza a tope con mi equipo. Hasta final de temporada estaba concentrado para terminar bien".



¿Qué le puede dar al equipo?

"Creo que puedo aportar ganas. Me gusta mucho competir, ir a la guerra cuando el partido está difícil. Puedo aportar muchos duelos, recuperaciones, salida de balón..."



Rol para Paco López

"Con el trabajo puedo llegar a serlo. Pero eso depende del entrenador. Yo soy mediocentro. Si me necesita el entrenador en cualquier sitio del medio, estoy disponible".



Central de urgencia si hace falta

"Es verdad que el año pasado cuando tuvimos problemas con los defensores en el Mirandés, puedo ayudar al equipo. Pero no es mi sitio. Aunque yo puedo ayudar al equipo en cualquier sitio".



Positivo por COVID

"Es verdad que no he estado con los compañeros. Había dado positivo, pero ahora eso es pasado. Me siento mejor. Fue difícil volver y coger ritmo. El equipo había jugado muchos partidos y yo estaba de cuarentena. Ahora estoy trabajando para coger ese ritmo que me falta y estar a tope".



Debut en LaLiga

"La verdad es que estoy feliz. Creo que LaLiga es el mejor sitio para mi carrera y para mi futuro. Para aprender. Con la poca experiencia que tengo en otros países, estoy muy feliz de estar en España, aquí y para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de empezar".