La guinda del pastel de Paco

Paco López se mostró claro en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna con respecto al tema de fichajes. La puerta está abierta a llegadas importantes y aunque es consciente de la situación económica de la entidad no se conforma con «nada». «Queremos mejorar en todos los sentidos. Las probabilidades serán dependiendo de cómo esté el mercado, no es fácil, lo que tengo claro es que estemos los que estemos cuando se cierre iremos a muerte con ello», señaló el entrenador de Silla. El mensaje del técnico es claro. Con su tono habitual y con cierta tranquilidad, pero la realidad es que el jefe del banquillo granota ve con buenos ojos llegadas para reforzar la plantilla, sobre todo en la delantera. Y ahí está esperando la 'guinda' al pastel que significaría un '9' de su agrado y que suba el nivel actual de la punta de lanza.

El entrenador no habló de posiciones ni mucho menos, pero David Navarro esta misma semana dejaba claro que centrales no iban a llegar porque estaban «contentos» con los cuatro que había en nómina. También confirmó que hay recambios por si sale Campaña. Y aunque la semana ha tenido los focos en el centrocampista, y lograr mantenerle en plantilla es una gran noticia, el mensaje de Paco López deja entre líneas que pide refuerzos. A falta de una semana y media para que se cierre el mercado, el de Silla no quiere renunciar a nada y espera llegadas. En especial en la parcela delantera y no un jugador de relleno, sino un futbolista que pueda ser titular desde el primer día en el que ponga el pie en el Ciutat de València. Y en ese contexto todavía no se ha descartado ni mucho menos a Borja Mayoral.

El delantero lleva desde que acabó la temporada sin saber cuál será su próximo destino. Muchos clubes se han interesado por su figura pero hasta el momento nadie pone la cantidad que el Real Madrid demanda por su fichaje. Y ese escenario es el que permite al Levante confiar todavía en su posible vuelta. La Roma es el último de los clubes que se han interesado en su fichaje y además con vistas a tratar de cerrar la operación pronto, pero Borja ya estuvo cerca de la Lazio y todo se terminó enfriando. Por ello, el Levante espera que de nuevo esa situación juegue a su favor y terminar negociando una nueva cesión. Para ello Mayoral debería renovar con el cuadro blanco, ya que solo le queda un año de contrato.