Con la fórmula 'El Sadar'

El éxtasis tras el triunfo en Pamplona, sobre todo por la forma en la que se logró, debe servir de impulso y no de relajación ante un señor equipo como el Sevilla. Con Lopetegui en el banquillo y Monchi en los despachos, la plantilla hispalense fue capaz hace tan solo una semana al gran campeón de la Champions, el Bayern. Y de ese punto de partida saldrá el Levante de Paco López, que ayer en rueda de prensa reconocía las virtudes del rival. Eso sí, el bloque ha demostrado competir contra cualquier rival, más allá de algún que otro accidente. Sin ir más lejos, en el Camilo Cano, en el posconfinamiento, el conjunto del técnico de Silla rascó un empate y aún hubo tiempo incluso para una posible victoria. Porque una vez olvidada la última mala media hora de Mestalla, el Levante se ha vuelto a colocar en el punto inicial de esta temporada. En ese ambiente de ilusión y confianza. Más allá de los resultados. Porque como demostraron en Pamplona, el grupo no baja los brazos.

En El Sadar fue el doble pivote con Malsa y Vukcevic le dio mucho al equipo. Consistencia y tapón en la frontal y además notable nivel en salida para poner el balón en las botas de Campaña, Bardhi o Melero. Ese era el objetivo. Ante el Sevilla, uno de los dos podría rotar para que entre Radoja y mantener ese esquema contra el cuadro hispalense. Eso sí, el contexto será muy diferente contra los de Lopetegui. El Sevilla juega con dos extremos y un trivote y no con dos futbolistas como Rubén García y Roberto Torres y dos arriba como Adrián y Calleri. En cualquier caso, la capacidad ofensiva del Sevilla supone un gran peligro, pero el curso pasado, los de Paco López ya fueron capaces de frenar tanto en el duelo de ida como en el de vuelta.

En el Pizjuán las cosas no salieron según lo esperado al final y un tanto de De Jong destrozó las ilusiones del cuadro granota en el tramo final. Concretamente en el minuto 86 con un centro lateral de Jesús Navas para el holandés. La jugada que más intenta el equipo de Lopetegui en ese carril derecho, en el que también estará Ocampos o Suso, dependiendo de si juegan ambos o no. Para defender esa zona, la gran duda es si mantener a Clerc o apostar por Toño en esas rotaciones casi obligadas por acumulación de partidos.

Operación salida



Hernani y Sergio León son las dos bajas significativas de la lista de 22 que dio a conocer Paco López en la jornada de ayer. Sus ausencias no se asumen como algo anecdótico sino que es un mensaje claro y es que ambos deben buscar una salida ya que no cuentan para el entrenador, que incluso en una semana con tres partidos y muchas rotaciones, no les ha convocado para el encuentro ante el Sevilla.

Después de confirmarse la salida de Luna, uno de los futbolistas para los que se buscaba la rescisión con el fin de liberar la masa salarial (anteriormente ya salió Sadiku y ahora solo queda pendiente Manzanara), hay dos jugadores en la lista de transferibles. Hernani y Sergio León y curiosamente no viajan a Sevilla para afrontar la cuarta jornada liguera. Y es que, como ya reconoció hace una semana el entrenador de Silla, «la operación salida va a ser mucho más movida que la entrada». Y el primer en salir fue Antonio Luna.



