Campaña hace historia con su convocatoria por la Roja

Esta vez sí. Campaña por fin ha entrado en una convocatoria de Luis Enrique. El centrocampista del Levante es la gran novedad de la lista para los partidos contra Portugal, Suiza y Ucrania anunciada este viernes. En caso de debutar, se convertirá en el segundo granota en la historia que juega con la selección española absoluta.



Ningún otro ha vuelto a hacerlo desde entonces. Varios estuvieron cerca de hacerlo, pero nadie lo había acariciado tanto como él. Aunque fue preseleccionado por primera vez antes de la pandemia, de nuevo así volvió a quedarse a las puertas en la nueva normalidad. A escasos días del cierre del mercado, ha sido ahora cuando sus méritos han obtenido recompensa.



Campaña nunca ha escondido su sueño de debutar con el máximo combinado nacional. "Sería la guinda del pastel. Un premio al trabajo y al esfuerzo que uno viene haciendo durante toda la temporada. Mentiría si digo que no lo sería. Hay que tener los pies en el suelo y tranquilidad. No es decisión mía, lo que es decisión mía es trabajar día a día en el club. Ojalá me llegue la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección", declaró recientemente.





???? Así ha descubierto @JoseGCampana uno de los momentos más emotivos de su carrera.



De Paquito a José ??#OrgullGranota ??? pic.twitter.com/QQdrsKs0yG — Levante UD ?? (@LevanteUD) October 2, 2020