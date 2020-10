Campaña, por fin al rojo vivo

En Orriols es el protagonista indiscutible del mes y ya se verá si del año. Una semana después de deslizar de puertas para adentro su deseo de marcharse y poner al club en la pista inglesa, básicamente la del Leeds United, Campaña se ha convertido en el primer internacional absoluto del Levante en 56 años, el segundo en su historia después del Galgo de Vallejo. Así de épico es llegar a la selección desde un equipo como el granota, un reto al borde de lo imposible del que dan fe Morales o Aitor. Hasta Campaña, Luis Enrique solo había contemplado la candidatura de Oier, cuya pista después de dos años se pierde hoy en las profundidades del Espanyol.



El Levante llevaba días oliéndose la tostada, pero nadie las tenía todas consigo. Que también estuviese en la anterior prelista no había hecho sino alimentar la frustración la última vez que se quedó fuera. Para el club y para el jugador fue una decepción, aún más en clave de mercado. Pese a los movimientos de su agente y al interés real del Leeds, el club no ha recibido ofertas. Y es que los 30 millones de su tasación estaban fuera de mercado por un jugador que no era ni internacional. Ahora la cosa cambia, aunque apenas quedan unos días de margen.





??Momentazo histórico??



Pasado y presente del @LevanteUD. Domínguez posa con la camiseta de la @SeFutbol antes de enfrentarse a Bélgica en diciembre del 63??????@JoseGCampana puede seguir los pasos del Galgo de Vallejo mucho tiempo después ?? #LUDhistoria pic.twitter.com/wgKI7jgr5W — LUDhistoria (@LUDhistoria) October 2, 2020

, a la que vuelven otros dos centrocampistas como Ceballos y Canales. Tendrá tres partidos para debutar.el miércoles 7 en el Alvalade de Lisboa.el sábado 10 en Madridel martes 13 en Kiev. Lo curioso es que al granota le haya llegado el turno en la lista más continuista desde que el seleccionador ocupa el cargo.. Pero la línea de centrocampistas de España es la más fuerte de Europa sin ninguna duda", ha señalado Luis Enrique.pero que también tiene que serlo sin balón, que quizás es lo que ellos (en referencia a los jugadores) muchas veces no atienden".Como ha reconocido el propio Luis Enrique,. "No me lo esperaba para nada", ha reconocido el jugador en Buñol, donde.Se la entregó por sorpresa Paco Fenollosa mientras se ejercitaba en el gimnasio con sus compañeros después del partido en Sevilla. "Sabía que cabía la posibilidad porque estaba en la preselección.. Que el presidente de honor del club te venga con esa noticia se agradece. Te viene la sonrisa de la felicidad".Además del presidente de honor, tambiénEl abrazo no fue uno cualquiera. En la comitiva tampoco faltaron consejeros como Braulio Pastor, Miguel Ángel Ruiz y Pablo Sánchez, el director deportivo Manolo Salvador y el director de comunicación, Alberto Gil. No era para menos.Al míster y el cuerpo técnico, sin su confianza esto habría sido más difícil. Y a esa gente con la que he podido compartir mi vida y toda mi carrera desde niño".El Galgo de Vallejo debutó como internacional español absoluto en 1963 ante Bélgica en un amistoso.