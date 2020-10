María Pry: "Somos muy afortunados por tener a Eva Navarro con nosotros"

A falta de menos de 24 de horas para que regrese LaLiga Iberdrola, el Levante activa la cuenta atrás para arrancar una temporada en la que el objetivo de entrar en Champions se mantiene intacto. Las sensaciones son comunes y las ganas de competir son bárbaras tras tanto tiempo de inactividad, y la ambición de seguir creciendo marcará los planes de una plantilla compacta y unidad. Con vistas al estreno liguero contra el EDF Logroño, Alharilla y María Pry comparecieron ante los medios de comunicación para medir las vibraciones de cara a un nuevo e ilusionante año.



Tantos meses sin competir:

-María Pry: "Estamos deseando empezar a competir. El club nos dio la suerte de entrenar después del confinamiento y de haber tenido una pretemporada. Aunque no hayamos hecho muchos amistosos, llegamos en buen momento y en buenas condiciones. Está claro que serán jornadas en las que nos tendremos que ir encontrando poco a poco y adquirir ritmo competitivo de la mejor forma posible".



Un Levante aspirante al título:

-María Pry: "Ya demostramos la temporada pasada que queríamos mejorar los números de la anterior, recortar diferencias con respecto al Atlético de Madrid y Barça, y así lo hicimos. Peleamos por dar lo mejor de nosotros. Esperamos cumplir con los objetivos en una temporada muy larga. Más que presión, la responsabilidad está en hacer el trabajo de la mejor forma".

-Alharilla: "Cambio presión por ganas. Vamos a ir partido a partido y disfrutando y con muchas ganas".



¿Qué mejora la plantilla con respecto a la temporada pasada? ¿Qué espera de la primera jornada?

-María Pry: "No voy a comparar. El cambio es la edad. Hemos incorporado jugadoras jóvenes y del filial. Por lo tanto, nos estamos reciclando, con un proyecto de club en el que se vaya creciendo".

-Alharilla: "Vamos a jugar cada partido como si fuera una final. Tenemos el partido muy trabajado".



Nivel de Alba Redondo y permanencia de Eva Navarro.

-María Pry: "Creo que desde hace temporada viene demostrando el nivel y características que tiene. El Levante la firmó rápidamente. Estuvo a un gran nivel el año pasado, ella quiere seguir mejorando y nosotros queremos darle las herramientas para ello. Con respecto a Eva, nosotros somos muy afortunados por tenerla. Hemos ganado en tranquilidad cuando ha pasado todo. Lo que le toca ahora es disfrutar en el campo y darlo todo".



¿Cómo afecta que las televisiones no entren de momento a los estadios?

-Alharilla: "Los medios son muy importantes para que el fútbol femenino avance. En estos dos años hemos dado pasos muy importantes. La clave es no retroceder y que vuelvan las televisiones a los campos".



Sensaciones de volver a competir y sensaciones del rival

-Alharilla: "Como jugadora, digo que tenemos muchas ganas de jugar. Es cierto que no sabemos cómo van a transcurrir las cosas, pero estoy segura de que saldremos a por todas".

-María Pry: "Logroño hizo un buen año. Siempre estuvo del sexto al primero y como club dieron un paso hacia adelante. En Las Gaunas se sienten fuertes. Sabemos de la importancia de darlo todo mañana. Somos dos equipos que querremos resolver el partido lo más rápido posible. Será muy disputado".



¿El objetivo es el segundo puesto o un tercero sería positivo?

-María Pry: "Nosotras planteamos dar lo mejor como equipo. Temos que respetar al club y al escudo que llevamos para que se sientan orgullosos, y sobre todo las jugadoras. Lo que queremos es ser ambiciosos. La tercera posición y la segunda estarán más caras que nunca. Pero trabajaremos en lograrlo y en pulir los detalles que nos costaron puntosel curso anterior"



¿Asumes galones este año?

Alharilla: "Cada jugadora tiene una personalidad. Me caracterizo por ser esa jugadora que le da igual cómo esté porque siempre ayuda a su compañera, pero si soy capitana más. Creo que las capitanas tienen que ser un ejemplo. Tenemosjugadoras jóvenes, que vienen de la cantera, y ese rol lo deben asumir. Que sepan dónde fijarse y guiarlas".



Mercado de fichajes:

"Está claro que salidas no me las planteó. Llevamos dos meses trabajando. Para las incorporaciones, está la secretaría técnica. Si no llega nadie, seguiré orgullosa con mi equipo. Es muy compacto y es muy comprometido. Están muy unidas".