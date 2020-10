"Tratamos de tomar las decisiones que creemos que son más ventajosas para el equipo y para el club. Lo que pueda pasar de aquí el lunes€ las posibilidades existen". Con esas palabras habló Paco López de la situación de mercado y confesó que en el caso de Sergio León parte "en una situación secundaria respecto a otros compañeros y lo que tiene que hacer es trabajar para cambiarlo". Cabe recordar, que el delantero andaluz se ha quedado fuera de una nueva convocatoria, al igual que ya sucedió ante el Sevilla. Otro de los afectados es Hernani. El portugués tampoco estará en La Cerámica en el duelo contra el Madrid y sabe que su situación es compleja y que le costará tener oportunidades. Además de dos jugadores como el luso y el '7', que tienen pocas opciones de tener minutos, la situación de uno de los jugadores fundamentales del bloque, Campaña, también ocupa parte del protagonismo en el mercado granota. "Si puede salir, yo no lo sé. Lo que tengo claro es que sigue con un compromiso y una implicación máxima y en nuestra cabeza está que lo tenemos para mañana y hasta que no se cierre el mercado no dejaremos de hablar del mercado. Campaña nos tiene que seguir ayudando", insistió.



El entrenador granota dejó claro también la gran ilusión que ha supuesto la convocatoria del andaluz para la selección española, un premio a nivel individual y de alguna manera también al colectivo. "Su talento lo hemos sabido siempre, pero ha crecido y ha mejorado en esfuerzos, recuperaciones y eso le ha posibilitado estar en la selección. Es una alegría para todos tener un jugador en la selección después de tantos años", señaló, el entrenador granota.



En cuanto al encuentro contra el Madrid de este domingo, Paco López destacó la importancia que tienen los puntos pero también dejó claro que delante está el actual campeón de LaLiga Santander. "No descubro nada nuevo en cuanto a definir al rival: es el campeón de liga, uno de los mejores equipos del mundo, con jugadores de altísimo nivel y que pese a que no haya empezado a un nivel de juego excelente y fantástico con poco te puede hacer daño como demostró el último partido", señaló Paco, refiriéndose al duelo de los blancos ante los de Pucela. "Para ganar este tipo de partidos tenemos que hacer las cosas extremadamente bien, estar metidos, hacer un gran trabajo colectivo y aun haciendo todo eso sigue siendo difícil", agregó.



Además, en el vestuario todavía recuerdan el golazo de Morales en el último duelo como locales contra el Madrid. "En el fútbol no hay nada imposible y nosotros lo hemos demostrado. Hemos tenido siempre la posibilidad de ganarles y lo hemos hecho", explicó, aunque también afirmó que es una pena la ausencia de público en este tipo de partidos y la situación de tener que jugar en La Cerámica. "No jugamos con nuestro público y habrá que redoblar el esfuerzo. No es la mejor opción tener que jugar un partido fuera de tu estadio, pero ya lo hicimos al final de la temporada pasada y no lo vamos a poner nunca de excusa", manifestó el entrenador granota, quien ha convocado a estos jugadores para el duelo contra el Real Madrid.





CONVOCATORIA | ¡Estos son los jugadores convocados para el partido de mañana ante el @realmadrid!#LevanteRealMadrid pic.twitter.com/8kTlSXYH7V — Levante UD ?? (@LevanteUD) October 3, 2020