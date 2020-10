"Lo de Casemiro me ha parecido falta, por detrás y tarjeta"

Una de las polémicas de la jornada fue la segunda amarilla perdonada a Casemiro. El brasileño, que en el minuto 3 vio la tarjeta, no salió expulsado por dos acciones que pudieron significar su roja. Una de ellas en la primera parte y otra en la segunda. Lógicamente, en la rueda de prensa posterior al duelo, Paco López fue preguntado por esa situación y aunque se mordió un poco la lengua, acabó hablando de esa situación. "Lo de la falta lo que no sé y no tengo ni idea por qué no lo han vuelto a repetir en televisión, pero a mi me extraña. Pero en el campo a mi me ha parecido falta, por detrás y tarjeta. Estamos en lo de siempre", destacó el entrenador, quien antes había hablado ya de esa jugada y también de los 5 minutos de añadido. "Lo de Casemiro y los minutos de añadido no voy a añadir mucho. Porque estoy de acuerdo -a la pregunta- en que es lo que hay cuando jugamos contra rivales así", destacó el entrenador, que también habló de las situaciones de juego. Entre otras cosas, de los cambios.



Mejor cara tras las sustituciones

En el movimiento táctico estábamos viendo al final de la Primera notaba que entre Malsa-Vukcevic estaban cansado. Hemos tratado de meter a De Frutos para que nos dé más profundidad en los laterales. Y Melero ponerle en la punta del rombo. Cerrar un poquito a Malsa y Campaña para tener balón y un jugador como Melero para tener profundidad en la presión arriba.



Ausencia de público

Hemos echado mucho de menos el Ciutat en un día como hoy con público. Imagínate esos arreones de la segunda parte con nuestra gente. El próximo partido ya podremos disponer de nuestro terreno de juego al menos, aunque sea sin público.



Problemas al inicio

En la primera parte nos ha faltado mucho con balón. Hemos tenido alguna llegada pero el Madrid con poco que cree te genera peligro. En la segunda parte, el Madrid ha tenido ocasiones para sentenciar pero a partir de ahí los cambios nos han dado otro aire. El equipo a partir de ahí ha tenido situaciones claras y ha merecido más. Nos ha faltado acierto porque si contra el Madrid llegas tanto y no marcas... pasa eso.



¿Marcador justo?

Los resultados son siempre justos. Otra cosa son los merecimientos. En el final nos lo hemos merecido... pero por muchas cosas, por atrevimiento, por querer buscar al Madrid arriba, por no especular. No es fácil. Quiero darle mérito a nuestra manera de jugar porque el Madrid hoy en día no es un equipo que se relaje. Es un gran equipo en ese sentido. Pero tienen jugadores que además de talento defensivo son poderosos en el duelo. Me quedo con eso, pero creo que podríamos haber merecido más. No podía ser de otra forma. Me voy satisfecho. Por cómo hemos planteado al partido. A la forma de hacerlo. Pero lógicamente estamos ante un rival poderoso y si no aciertas en los últimos metros, pues pasa eso.



Mercado

Con Hernani y Sergio León, son jugadores nuestros y posibilidad, tanto de entradas como de salidas siempre pueden pasar cosas y vamos a estar atentos.