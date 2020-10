El Levante se choca con Courtois

El Levante cayó en el exilio de La Cerámica contra un Real Madrid que lo dejó vivo después de maniatarlo en la primera hora y al que tuvo contra las cuerdas en la última media. El punto de inflexión entre una cosa y la otra ocurrió cuando se presagiaba el gol de la sentencia. En ese momento en el que su equipo se iba por el garete, Paco López se comió a Zidane desde el banquillo. El bocado fue tan grande que solo el acierto de Courtois evitó el empate. No habría sido un resultado injusto pese al carrusel de oportunidades que había desperdiciado antes Vinícius. Sí que lo fue, en cambio, la diferencia final de dos goles. Eso y que el Madrid acabara con once jugadores. Ya en el descuento, Benzema remachó a placer con los granotas volcados en campo contrario. El joven De Frutos pagó la novatada al intentar una frivolidad como cierre. Gracias a su error se consumó un resultado a todas luces excesivo.





El partido se terminó con el 0-2, sin tiempo para más. Pero hay que reconocer que también pudo haberlo hecho 20 minutos antes cuando Sergio Ramos remató a la red una falta de Modric. En primera instancia el juez de línea levantó la bandera, pero el VAR se alargó una eternidad. Fuera de juego no parecía y sí falta sobre Vezo. Sin embargo, la tecnología le ahorró al árbitro el trago de decidir sobre lo segundo al dar por bueno lo primero. El gol había llegado curiosamente con un verso suelto en plena reacción granota y agobio merengue.





Hasta esa pausa no había habido respiro. Y es que el arranque del segundo acto fue trepidante. Tanto como milagroso que el Madrid no marcara. No un gol sino varios. Nada más empezar se repasó un empujón de Bardhi a Modric, insuficiente para que fuera penalti. En un tramo para olvidar, Vezo cometió varios horrores, sobre todo dos. No tuvo suficiente con salir a destiempo y que Modric lo traspasara que acto seguido falló una entrega al borde del área tras la que Benzema remató al poste. Completamente fuera de sitio, un suspiro después Vinicius superó a Aitor con una picada y el balón se escapó a un palmo del poste. Las pérdidas por el centro se sucedían y otra de Bardhi dejó a Vinicius solo ante Aitor. También desviado.







Así que Paco López aireó el centro del campo con Melero y la delantera con De Frutos. Ni Vukcevic estaba aportando en la contención ni Roger pisando área. Encima el Pistolero se estorbaba con Morales.. De repente apareció Campaña por el medio para detener el tiempo, Miramón ganó presencia en área contraria, Bardhi se puso a brillar con luz propia y un Clerc muy notable pisó área con asiduidad. La consecuencia, una lluvia de oportunidades. La más clara llegó después de que Malsa limpiara una salida de balón. Bardhi ganó metros y disparó con efecto aunque a los puños de Courtois. Fue el despertar del Levante, al que Munuera perjudicó perdonando a Casemiro. Cuando cazó por detrás a Melero ya llevaba amarilla.Para entonces. Sacó con los pies otro disparo de Bardhi al que un portero más bajito no habría llegado. Morales disparó fuera, habilitado por De Frutos. Y de nuevotras la que el balón le llegó franco a Clerc. Otro paradón, el último. Porque los cuatro minutos del descuento ni se jugaron. Sin nada que perder, el Levante se volcó.Benzema comandó y finalizó el contragolpe con una técnica exquisita. Se frenó en seco para quitarse la marca y disparó entre Campaña y Aitor a la red. Un final amargo para un Levante que se había escapado de peores. No pudo con la última. Ni con la primera.Y es queUn cóctel entre la calidad del Madrid y una desconexión generalizada. Vinícius colocó el balón a placer sin que nadie saliera a su paso. Mención especial para Zidane, que tenía estudiada la jugada a balón parado para que el brasileño se descolgara. Con todo el tiempo del mundo, su rosca fue imparable. Una jugada que los blancos trataron de repetir dos veces más. En la tercera Morales estuvo prevenido.De salida Paco López había vuelto a lo que le gusta. Después de que el Sevilla le marcara con tres centrales ni siquiera regresó al 4-2-3-1 que tan bien le había ido después de Mestalla.Sin Melero de inicio, con Roger de titular al lado de Morales, Postigo y Vezo formando el eje clásico y el doble pivote Vukcevic-Malsa que maravilló en El Sadar. Un buen once coronado con Campaña. Sin embargo, el flamante internacional pasó desapercibido hasta que pisó el eje ya en el segundo acto.El Madrid estuvo cómodo, llevó la iniciativa y generó peligro, sobre todo mediante Benzema y Vinícius. Pero pese a esa puesta en escena, la mejor oportunidad hasta el descanso fue del Levante. Llegó a la media hora con un córner medido de Campaña que. El montenegrino le ganó limpiamente el salto a Nacho. Courtois se la había zampado. Lástima que ni por esas funcionase el carburador. Nadie volvió a asomarse por el área hasta otra jugada ensayada de córner. Una que Miramón encaló en la grada.Con Campaña y Bardhi como interiores el Levante no tuvo profundidad por fuera. Estuvo muy lejos del equipo dinámico y versátil de los dos últimos partidos. Para el Real Madrid, brillantemente liderado por Modric, fue muy fácil cerrarse por dentro y desplegarse por los costados. El flanco débil de Nacho apenas recibió ataques.. Con la nueva disposición sí que se vio al verdadero Levante. El mismo que cayó con la cabeza alta en Sevilla y que repitió contra el Madrid. Los tres puntos que lleva en la clasificación no le hacen justicia. Una pena.

