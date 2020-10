Levante UD: Mercado cerrado

El Levante UD ha dado el mercado de fichajes por cerrado a las 22:53. El último día del plazo sólo se ha concretado una operación: Arturo Molina cedido al Castellón. El nombre propio de la jornada, sin embargo, ha sido Campaña. En menor medida, Sergio León y Hernani, a los que se buscaba acomodo.

De manera indirecta, el Arsenal ha depositado en LaLiga los 50 millones de la cláusula de rescisión de Thomas Partey y eso ha levantado polvareda por un posible efecto dominó. El Atlético hizo un movimiento a lo largo del día para conocer la situación de Campaña. Sin embargo, la operación eramuy complicada, casi imposible.

El precio de salida de Campaña era de 30 millones y no había tiempo material. Pese al dinero en caja por Thomas, el club rojiblanco también tiene que cuadrar los números de su fair-play. Así que Campaña no se mueve. Del fútbol inglés finalmente no ha llegado ninguna propuesta en firme.

En Orriols se ha trabajado contrarreloj en las salidas de Sergio León y Hernani. Con que uno de los dos hubiese abandonado la plantilla habría habido espacio salarial para intentar un último fichaje. Para los técnicos la aspiración era un delantero. Pero tocará esperar al mercado de enero. Ninguno de los dos ha encontrado acomodo.