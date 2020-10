Un estreno con dedicatoria

Campaña se acordó de muchas personas cuando fue convocado por primera vez con la selección absoluta. Entre ellas de dos granotas claves en su carrera: Quico Catalán y Paco López. Su estreno en el amistoso contra Portugal también ha sido con dedicatoria, aunque en este caso más personal.

"Me acuerdo sobre todo de mis abuelos, desde arriba me siguen y me ven y tienen que estar orgullosos de lo que estoy consiguiendo", ha dicho el centrocampista en declaraciones difundidas por la Federación. "La primera con la que hablo es con mi novia, representantes, familiares, amigos. Es de agradecer el respaldo de los que te siguen".

Ningún jugador del Levante había conseguido lo que Campaña en más de medio siglo y eso es histórico. Un hito que habla del momento dulce que vive el club. También de que es hora de recoger lo que se ha cosechado con él en estos años. Llegó para jugar en España de la mano de Muñiz y Carmelo del Pozo, las dos figuras claves en su fichaje.

Un año después se concretó su traspaso por 500.000 euros. La Sampdoria se reservó el 10 por ciento de una futura venta y el propio jugador un 15. Sin embargo, el punto de inflexión estuvo a pocos meses de entrar en su último año de contrato. Tras una larga negociación, Quico cerró su blindaje hasta 2023. Encima con la permanencia en el aire. Campaña se ganó un sueldo sin parangón de 3,2 millones a cambio de que su cláusula pasase en abril de 2019 de 15 millones en Primera y 8 en Segunda a 60.

Luis Enrique terminó muy satisfecho con su estreno: "Tiene mucho fútbol. Ha jugado fluido, queriendo el balón y lo he visto muy bien". El propio jugador desveló que le dijo el seleccionador antes de saltar al campo: "Que fuese yo y eso es lo que pretendo ser".

Fue su primera vez con la absoluta pero no con España. Y es que tras debutar con el Sevilla en Primera ya fue doble campeón de Europa Sub-19. A partir de ahí empezó su peregrinaje. En la 2013-14, el Sevilla lo traspasó al Crystal Palac y esa misma temporada acabó cedido en el Nuremberg de la Bundesliga. En la 2014-15 la Sampdoria lo firmó por 1,2 millones para cederlo inmediatamente al Oporto. Por el camino fue internacional en todas las categorías inferiores. Contando el de Portugal suma más de 40 partidos defendiendo la elástica nacional.

Video: Campaña ya marca golazos con la selección

"Ponerte la camiseta de la absoluta es emocionante. El sueño de cualquier jugador de España. Gracias al trabajo de muchos años he podido conseguirlo", asegura el mediocentro, consciente de lo bueno y lo malo del partido de la Roja: "Ha habido fases en las que hemos estado mejor y en otras en las que sufrimos más. Sabíamos que en las transiciones eran una selección difícil de controlar y ahí es donde hemos sufrido más. Pero creo que el resultado es justo y que el equipo dejó muy buenas sensaciones".