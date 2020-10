"Los clubes andan sin dinero y mi presidente no se baja del burro"

No hay entrevista en el entorno de la selección española en la que a Campaña no le pregunten por el Atlético de Madrid. El Levante no ha recibido ninguna oferta oficial, ni siquiera una llamada. Pero el nombre del internacional granota sigue asociándose al club colchonero. Es cierto que su agente sí ha mantenido contactos durante el verano, igual que con otros clubes. Pero económicamente ni siquiera el clausulazo de Thomas Partey les da aire para fichar.

"Está claro que si te llama un equipo así te lo tienes que pensar. Yo en el Levante he encontrado mi sitio y estoy muy a gusto, pero cuando suenan esos equipos uno quiere crecer deportivamente. Yo creo que a todos nos gusta que esos equipos se fijen uno, yo no soy menos, ha declarado en Radio Marca. Algo similar a lo que ha dicho en El Transistor de Onda Cero, donde ha hablado del "interés" del Atlético y de que el fichaje no se ha llevado a cabo porque "los clubes andan escasos de dinero y mi presidente no se baja del burro".

Pese a los rumores, el Levante no tiene previsto negociar con nadie. Más todavía ahora que con el plazo cerrado no podría fichar a un recambio. El futbolista deslizó semanas atrás su voluntad de cambiar de aires, pero solo el Leeds llamó a su puerta con una propuesta muy inferior a los 30 millones que habrían dado pie a una negociación: "Estoy muy contento en el Levante, es el club que me ha hecho venir a la selección y disfrutar".