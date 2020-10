"Quiero hacerlo bien para seguir en el Levante UD"

El defensa Jorge Miramón aseguró que está acostumbrado a pensar en su futuro a corto plazo y que a pesar de que acaba contrato con el Levante en junio de 2021 esa circunstancia no le genera «ni incertidumbre, ni ansiedad», aunque confesó que le encantaría seguir en València. «No suelo pensar mucho en el futuro. He estado firmando contratos prácticamente año a año y estoy tranquilo por eso», dijo el ex del Huesca.



A los 31 años, el jugador aragonés, que ha pasado por siete equipos en la última década, reconoció que durante su carrera profesional nunca se había planteado proyectos a largo plazo porque siempre le tocaba ir cambiando para mejorar, aunque matizó que en el Levante ve la situación de forma diferente.





», insistió el lateral, que comentó que no piensa en su futuro porque «muchas veces estas cosas te puede distraer de lo realmente importante que es la competición».. Pienso solo en hacerlo bien, estoy muy contento y me encanta la ciudad», añadió.Miramón no es el único ejemplo, también Roger, Morales, Miramón, Duarte, Rochina y Postigo finalizan su contrato al terminar este curso, con lo que el Levante UD debe decidir. En SUPER hemos elaborado una encuesta ( todavía puedes participar ) para saber la opinión del levantinismo, que piensa que se debería prolongar el contrato de los seis granotas.La jornada de ayer dejó dos buenas noticias en clave granota. En primer lugar,Mientras,El jugador del Levante UD participó dejando buenas sensaciones, pero fue sustituido en el minuto 81. Su siguiente partido será el martes contra Luxemburgo.