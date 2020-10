El Levante-Celta no se jugará en el Ciutat

El Levante-Celta no será el primero del Ciutat de València con el anillo. Aunque originalmente y, como reconoció Quico Catalán en un acto con Joan Ribó en el estadio, la fecha marcada era la del encuentro contra el cuadro gallego, finalmente no será así debido a un ligero retraso en las obras. En principio estaba contemplado que el duelo se disputara aunque aún se debía seguir trabajando durante un mes para terminar con esa fase 1, pero al final no será de esta manera, y se retrasa el arranque unas semanas más y sería, si nada cambia de nuevo, contra el Alavés cuando se juegue de nuevo en casa.

El enfrentamiento entre el Levante y el Celta de Vigo se jugará en ese sentido en La Cerámica el próximo lunes 25 de octubre a las 21 horas (si no lo vuelven a cambiar por segunda vez). El horario además también se ha hecho oficial y se jugará a las 12:00 contra el cuadro dirigido por Óscar García Junyent. El cambio de planes supone que como mínimo hasta la jornada 9 no se jugará un duelo en el Ciutat de València, un hecho que lógicamente supone un problema para el cuadro de Paco López, que sin embargo estuvo muy cerca de sacar algo positivo ante el Madrid en La Cerámica.