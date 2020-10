¿Cuánto cuesta Campaña?: "El compromiso es negociar por debajo de la cláusula"

Por muchos motivos, Campaña es protagonista de la extensa entrevista que SUPER publica este miércoles con Quico Catalán. Este es un extracto de la conversación con el presidente del Levante UD sobre el flamante internacional granota, tentado por otros clubes pero con un mensaje claro por parte de Catalán.

—Dice Campaña que no se baja del burro.

—Jose sabe lo que pienso, sabe dónde está y se siente muy querido aquí. Tener a un jugador en la selección es algo grande. Que los jugadores vean que desde el Levante pueden conseguir esas metas es muy importante. No solo somos un club asentado en una gran ciudad donde se cuida al jugador sino que permitimos un crecimiento individual grande. Es normal que un futbolista de ese nivel piense en otras cotas. Ya llegará.

—¿Han llegado ofertas?

—No. Lo que yo llamo una oferta en firme no. No ha sido el mejor verano. Por un lado estoy contento porque tenemos un gran activo. Por otro sé del deseo de Jose. Pero estoy tranquilo porque su compromiso es máximo. La gente no es consciente de lo agradecido que está hacia este club. Si no es por el Covid habrían llegado ofertas reales de grandes importes y no se habrían hecho otras operaciones que le han tapado. Su momento va a llegar en los próximos meses, antes de un año, es una realidad. Ojalá llegue el mejor club donde dé el salto de calidad importante.

—Y al margen del Leeds United, ¿ha llamado algún otro club?

—A su agente algún club lo ha podido tantear pero más allá de eso, no. Ha sido un mercado complicado hasta en la existencia de ofertas. Hemos intentado ser imaginativos y tirar de ingeniería financiera. Hubo un momento de agosto en el que hablábamos los clubes y estábamos bloqueados. Al final algo se ha podido hacer. Todos nos hemos reinventado.

—¿Cuesta 60 o 30 millones?

—Cuesta lo que alguien ofrezca y el club esté dispuesto a aceptar. Su cláusula son 60 y el compromiso con él es negociar por debajo, pero su valor es muy alto en este momento. Es un compromiso de entendernos ambas partes, igual que él ha entendido que este no era el momento propicio. El mercado que viene el Levante también tendrá que entender que si alguien viene con un valor inferior a la cláusula, su salida hay que estudiarla.

—Arriesgó con su renovación y la llamada de la selección le ha dado la razón.

—Era un sueño personal. De esta operación estoy muy orgulloso, tanto él como su representante me lo dijeron. En el video de felicitación se ve que le doy unos golpes en el pecho después del abrazo recordándole: '¿ves cómo si puedes ir a la selección estando en el Levante?'. Porque al final el futbolista de ese nivel duda. Había estado ya en prelistas anteriores y ese sueño y nunca se daba. Efectivamente no es que estuviera planificado ni trabajado pero sí es verdad que en las conversaciones para su renovación el sueño de ambas partes era que fuera a la selección. Eso se habló: mérito de él cien por cien.

—Esa operación se la cargó usted al hombro: ningún jugador ha cobrado lo que Campaña en este club.

—La parte económica la llevé directamente. El hecho de arriesgar, pero con un gran activo. Estaba la dirección deportiva y todos sabíamos qué jugador teníamos. A nivel deportivo es un gran activo que se puede convertir en un gran activo económico. Es fundamental que la plantilla se sienta con un equilibrio salarial. Jose está por encima, pero por la valoración deportiva que hacen los propios futbolistas, ninguno nunca lo ha puesto en comparación.

