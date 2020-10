El Atlético cambia de objetivo

El Levante sigue sin tener noticias del Atlético y desde luego no es de extrañar después de que La Gazzetta dello Sport desvelara que por quien los rojiblancos hicieron una oferta sobre la bocina del mercado fue por Fabián Ruiz y no por Campaña. Según el rotativo italiano, el Nápoles consideró insuficiente la oferta y eso que era de nada más y nada menos que de 50 millones de euros. Una cantidad que a decir verdad no cuadra porque el margen del Atleti en el fair-play es inferior.

El nombre de Fabián Ruiz se une de esta manera al del propio Campaña y a los de Mikel Merino y Kondogbia como futuribles después de la salida de Thomas Partey con la que el Atlético ganó un mes de margen para fichar. Está por verse si en los próximos días hay movimiento por alguno. En lo que respecta a Campaña, el Levante se mantiene firme en que no hay nada y en que los planes pasan por negociar a la baja su cláusula de 60 millones, pero no ahora ni tampoco en el próximo plazo de enero.

En Orriols son conscientes del deseo de Campaña por dar un salto deportivo en su carrera, aunque le han dejado claro que el momento será el próximo verano. Durante el pasado no se ha dado pie a ninguna negociación debido a que la cotización del mercado estaba bajo mínimos y bajo ningún concepto entraba en los planes malvenderlo.