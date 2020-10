"Uno de los grandes objetivos de este club es darle nombre a esta casa"

El Covid-19 ha trastocado los planes económicos de muchos clubes de Primera División. Quico Catalán aborda el tema financiero del Levante UD en la extensa entrevista con SUPER. El presidente granota habla también de los proyectos que tiene en marcha la entidad como la remodelación del Ciutat de València o la Ciudad Deportiva de Nazaret.



—Hablemos del estadio. Se escuchan de fondo las máquinas, las grúas y a los operarios. ¡Qué satisfacción ver el estadio así!

—Creo que la gente no es consciente de lo que está ocurriendo aquí dentro. Es verdad que hemos visto miles de fotos y nos decían que estábamos saturando. Pero la gente también nos lo pedía. Es una pena que tengamos ahora que retrasar 15 días el regreso. Pero va a ser bonito. Y eso va a ser la fase 1, que luego vendrá la 2. Pero bueno, esta parte va a ser espectacular y la gente se va a sentir super orgullosa. A finales de noviembre más o menos estará listo y va a ser espectacular todo.





—¿Fue muy duro en plena pandemia el momento de tirar adelante?

—Marzo y abril fueron muy difíciles. Cuando para el fútbol y no sabes si va a volver. Puff. Al final es un momento de máxima tensión. El efecto negativo que suponía para el club era muy grande. Menos mal que LaLiga se reactivó y es verdad que tuvimos que tomar una decisión que era irnos para volver y tener el campo acabado. Porque si no materialmente habría sido muy difícil con lo que hemos visto. Habría sido terminar toda la obra, con lo que eso suponía y tener parte del material en almacenes, los italianos con el cable fabricado y con problemas de fabricación por el Covid. Nosotros lo vivimos antes porque uno de los principales contratistas es italiano y afectó en sus factorías. Pero el tiempo al final nos ha permitido dar la razón de que acertamos en ese riesgo que asumimos porque si no habría sido muy difícil.

—¿Qué beneficios y riesgos supone la línea de financiación de hasta 60 millones que ha firmado el club?

—Al final, uno de los principales efectos negativos que tuvo el Covid fue que teníamos una operación casi cerrada. Cuando digo 'casi' es firmada y nos faltaba llevarla a contratos. Pero esa operación cayó a finales de marzo y principios de abril. Es una operación que de alguna manera yo había dejado entrever a finales de enero y principios de febrero. Pues bien, esa operación no tenía nada que ver con esta. Ese fondo se ha visto afectado y creo que ni está operando de hecho. Tuvimos que recomponer todo. Sinceramente creo que fue un milagro que surgiera esta operación. Muy diferente a la anterior no solo por importe, sino también por condiciones, años y garantías. La gente tiene que entender que nosotros tenemos que crecer de forma ordenada. Pero también arriesgar en determinados momentos. Eso significa que tu casa genere. Y para generar tenemos que hacer la fase 2. Esa fase nos va a permitir ingresar de manera diferente a la forma en la que lo hacemos y que hoy no tenemos la oportunidad de sacar al mercado. Y todo eso nace para eso. Y luego estamos haciendo la Ciudad Deportiva. Es un proyecto que este consejo de administración un día pensó e ideó y de alguna forma es un salto de calidad. Que toda nuestra escuela y nuestro primer equipo esté no en el centro de València pero casi. En el puerto de Nazaret. Muy cerca de nuestros orígenes. Son proyectos emblemáticos que queremos abordar. Y que vamos a abordar y que con esta operación tenemos la oportunidad de hacerlo. Evidentemente en el fútbol se pueden dar X circunstancias. Por supuesto que sí. Pero creo que si hemos demostrado algo en los años que llevamos en el club es que no hacemos las cosas sin estudiarlas y sin analizarlas. Si hemos dado este paso, también nos obliga a ser mucho más coherentes, mucho más responsables, sí. Pero lo hemos hecho siempre. El hecho de poder elevar este proyecto en 12 años, devolverlo en ese tiempo, nos permite buscar otras salidas para crecer. Hay algo muy importante, esto es fútbol todos compran y venden. Y nosotros hemos puesto en valor muchas veces nuestros activos, pero ahora los hemos puesto de forma más manifiesta. La gente tiene que estar tranquila y orgullosa. Confiar en el trabajo. Son situaciones delicadas si se dan ciertas situaciones. Pero si hubiera una situación de descenso... pues ya buscaremos soluciones. Hay que tener tranquilidad en ese sentido y pelear para que no se dé.

—Con el Covid se habló con los capitanes para una rebaja salarial. Pero pese a todos los problemas hubo una videollamada con los trabajadores del club para garantizarles su empleo.

—No sé si hubo una videoconferencia con todos, pero hubo muchas. Entendíamos que teníamos que pelear para mantener esos puestos. Creo que en momentos de máxima dificultad fue una decisión que el Consejo tomó y que el club sintió que era necesario transmitir, y también la Fundación. Entendimos que esos meses había que sacarlos como fuera. Y que esa gente estuviera tranquila y que de alguna manera, en los casos en los que se podía, trabajaran desde casa.

—¿Cómo se va a llamar el estadio?.

—De momento estadio Ciutat de València.

—Desde que deslizo que podía entrar un patrocinador todo son especulaciones.

—Me lo preguntaron, yo no puedo mentir. Uno de los grandes objetivos de este club, y no de ahora si no desde un par de años, es darle nombre a esta casa. Evidentemente darle nombre a esta casa cuando esta casa esté a un nivel que sea lo suficientemente atractivo comercialmente para cualquier marca. Estamos en la mejor liga del mundo, en una de las mejores ciudades del mundo y estratégicamente en uno de los mejores lugares del mundo. Empresarialmente tiene un gran valor, cerca de uno de los grandes puertos de Europa. Tenemos todo para intentar conseguirlo. Si además arquitectónicamente montamos un buen estadio, atractivo y que más allá del fútbol proyecte un valor comercial y de ocio, ¿por qué no que el estadio esté ligado a una marca?.

—¿Cuánto le ha costado el Covid al Levante?

—No sabría cuantificarlo hoy aún. Estamos cerrando el ejercicio pasado. Se están auditando las cuentas. Contablemente yo creo que al final va a ser un ejercicio positivo aún con todo. Van a ser esta temporada 19/20 y la 20/21 complicadas pero no la 21/22 porque parte de la temporada pasada pasa a esta. A nivel comercial estamos reorientando la situación. No ha afectado mucho, tengo que ser sincero. Sí nos ha afectado mucho a nivel de merchandising y también en el tema de abonados, pero tampoco son números que nos generen situaciones extremas porque al final nuestros abonados de pago eran poco más de 5.000. La gran mayoría ha optado porque no se devuelva el dinero. A nivel de televisión entendemos que en algún momento vamos a hacer los números y en algo nos va a afectar. Por lo tanto dar números exactos hoy no puedo. En esta temporada en concreto, eso sí, los abonos y el ticketing y todo lo que lleva arrastrándose.

—¿Los abonos para cuándo?

—Para cuando podamos ofrecer algo. Creo que la gran mayoría de clubes no están con eso, porque qué vamos a ofrecer. Tenemos que entender que nuestro abonado es peculiar. Ahora ya empezaban a pagar todos, pero en función del escenario que se nos dé empezaremos a ofrecer. Seguramente esta campaña si vuelve el público vendrá un porcentaje. Lo importante es que los abonados los tenemos. Los que eran abonados siguen teniendo sus privilegios. Y de cara a la 20/21, que es esta, cuando sepamos quiénes pueden venir, tomaremos medidas en base a eso.