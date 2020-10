El nuevo contrato de Roger

Asegura Quico Catalán que Morales, Rochina y Roger son de la terreta «o casi» y que el objetivo es que se queden en el Levante. No lo dice por decir. El presidente se comprometió con el Comandante a trasladar al papel un contrato vitalicio y se ha dado un tiempo para retomar las negociaciones con Rochina, con el que hay una diferencia en la duración y las cantidades. Las dos mejoras, a no ser que la del de Sagunt se rompa, entrarán en vigor a partir de la 21/22 para no sobrecargar más el fair-play. Pero todo apunta a que la primera en cerrarse va a ser la de Roger, ya prácticamente acordada.

La del Pistolero, de 29 años, no es una renovación al uso sino una mejora económica. Y es que salvo cambio de planes, su contrato va a quedarse igual tanto en lo que se refiere a la duración como a la cláusula de rescisión. La última vez que lo amplió, en 2018, se alargó hasta 2023, aunque se contemplaba una temporada opcional por 25 partidos. La cláusula no superará los 30 millones actuales, si bien la peculiaridad en su caso era la de escuchar propuestas a partir de 12 o recompensarlo con un aumento salarial.

El máximo goleador de las últimas temporadas subirá de escalón y obtendrá de esta manera el detalle que el club le prometió por su rendimiento. Con el primer equipo lleva 55 goles a los que hay que sumar los 22 de su etapa en el filial más los 14 y 12, respectivamente, de sus cesiones en el Valladolid y el Zaragoza. Y es que el de Torrent es garantía de gol. Fue clave en el ascenso de la 16/17 con 22 tantos, marcó 13 en la 18/19 pese a no ser titular indiscutible después de un curso prácticamente en blanco por lesión y paró el contador en 11 con la pandemia. Son números que lo han confirmado como uno de los delanteros más rentables en la proporción minuto/goles del panorama nacional.

En la renovación de 2018, Roger rebajó sus exigencias salariales fijas a cambio de subir los premios por objetivos. Fue un detalle clave para el acuerdo. A su regreso para jugar en Segunda se le mejoraron las condiciones salariales pero no el contrato, vigente entonces hasta 2019. Volvió a ocurrir lo mismo cuando el club rechazó una oferta de 6 millones procedente del Galatasaray.

Curiosamente, antes de la pandemia su nombre estuvo vinculado al Barcelona, tal y como él mismo reconoció a mediados de febrero: «Mi agente me dijo que el Barça estaba interesado en ficharme. Vino, se reunió (con Quico Catalán) y no se llega a un acuerdo porque el Levante no quiere venderme». Desde el club se negó que hubiese oferta. Tampoco durante el último mercado, ya en plena recesión, ha llegado ninguna. Ni por él ni por nadie.



Más importante que nunca

Tras perderse el arranque de campeonato por lesión, Roger se estrenó en El Sadar y lo cierto es que su figura es ahora más importante si cabe debido a las carencias en ataque. Las limitaciones en el fair-play han imposibilitado el fichaje de un sustituto para Borja Mayoral cuando los planes iniciales pasaban porque Dani Gómez, bigoleador con la sub-21, sustituyese a Sergio León.

Paco López está apostando por Morales arriba en este arranque de temporada con la novedad de Melero en una posición más adelantada con el nuevo dibujo. Roger ya ha tenido también la oportunidad de ser titular, mientras que continúa a la sombra Dani Gómez, al que se espera más enchufado después de su experiencia con la Rojita. Sergio sigue en la plantilla, aunque el técnico no cuenta con él y su futuro pasa por una revisión el próximo enero.