El Levante está de luto por la muerte de Juan Ángel Fernández, padre de Aitor y uno de los porteros guipuzcoanos más reconocidos en la década de los 80. De los 14 a los 28 años en Tercera División y Preferente en el Mondragón, el equipo de su vida.

La presencia del guardameta en el partido del próximo domingo en San Mamés contra el Athletic Club está ahora mismo en el aire debido al estricto protocolo anti-Covid de LaLiga, que obliga a los futbolistas a viajar junto al resto de la expedición para formar parte de la convocatoria.

Esta semana misma semana, debido a la gravedad de su situación, Paco López le dio permiso para viajar a verlo, aunque finalmente Aitor no se perdió ningún entrenamiento. Tras conocer la noticia del fallecimiento, el propio técnico está pendiente de si podrá o no jugar el domingo. El protocolo anti-Covid le obligaría a viajar con el resto de la expedición. El equipo tiene previsto viajar este sábado a Bilbao, donde pernoctará hasta la hora del partido (14:00).



Su primer entrenador

El padre de Aitor Fernández estuvo cerca de dar el salto deportivo y fichar por el Mirandés, en Segunda B. Sin embargo, fue en una época en la que estaba sin trabajo y lo que él quería era "un puesto para asegurar el futuro". Se lo ofreció el Mondragón y por eso no se narchó. .

También fue el primer entrenador en categorías inferiores de su hijo. Así lo reconoció en una entrevista: "En los primeros meses en los que empezó a jugar yo era el entrenador de porteros de su equipo. Cuando ya pasó a cotas mayores y te das cuenta que hay otros que son mejores que tu y lo van a preparar mejor, lo mejor es apartarse".

El propio Aitor ha desvelado en más de una ocasión que su propio padre prefería que no fuese portero: "No quería por nada del mundo. Cuando somos niños hacemos todo lo posible para llevar la contraria a los padres. Al final no me ha ido tan mal".

Durante el confinamiento, el portero reconoció que estaba preocupado por su padre, al que hace un año le fueron transplantados los dos pulmones y que como paciente de riesgo estaba sin salir de casa: "Teníamos prohibido irnos de València y echo de menos a mis padres en estos momentos. Ellos son de venir bastante a València a ver los partidos y quedarse unos días. Cuando están aquí hay veces que digo: 'ya se irán éstos', pero ahora los echas de menos".